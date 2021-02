Elvis Presley était une créature d’habitude quand il s’agissait de l’heure des repas et il a été rapporté qu’il a mangé la même nourriture tous les jours pendant six mois.

Selon l’archiviste de Graceland, Angie Marchese, le roi aimait la cuisine familiale du Sud, qui était contrebalancée par son dégoût pour le poisson.

Le chanteur légendaire a vécu à Graceland à Memphis, Tennessee de 1957 à 1977 et il ne permettait pas que le poisson soit servi comme repas pour une raison simple – il ne pouvait pas en supporter l’odeur.

L’Express a rapporté que malgré la pandémie de coronavirus qui rendait difficile la visite de sites célèbres, Graceland continue de mener des visites virtuelles de la propriété sur Internet, et des révélations sur le régime qu’Elvis suivrait ont été révélées lors de la visite du domaine.







Tout, du gombo frit aux M & Ms, serait disponible pour grignoter dans la cuisine, qui est placée au cœur de la maison tentaculaire.

S’exprimant lors de la tournée, Angie a déclaré: « Elvis a grandi avec de la bonne vieille cuisine du Sud. Il adorait le pain de viande, la purée de pommes de terre, le poulet frit… le macaroni au fromage.

« Tout ce sur quoi il a grandi faisait partie de ses favoris. »

L’expert d’Elvis a poursuivi: «Tout sauf du poisson. Il n’aimait pas l’odeur du poisson cuit dans la maison. Il n’y avait jamais de poisson dans la maison.

Un repas qui a rendu Elvis accro était le pain de viande et la purée de pommes de terre.

Selon son ex-femme Priscilla Presley, il a tellement aimé le plat qu’il l’a mangé tous les jours pour le dîner pendant six mois.







Angie a ajouté: « Il était définitivement une créature d’habitude, donc s’il était fabriqué dans le Sud … il l’aimait. »

Il arrivait souvent qu’Elvis soit obsédé par certains aliments et qu’il les mange jusqu’à ce qu’il s’ennuie de les avoir servis.

Alors que le pain de viande était un grand favori, Elvis adorerait également déguster des sandwichs au bacon et à la moutarde, du beurre d’arachide frit, du steak haché et des pois crowder.

Le gâteau au chocolat fait maison de sa mère a satisfait la dent sucrée en lui, car il le voudrait aussi souvent que possible.

En ce qui concerne les collations, Elvis s’est tourné vers les sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane, auxquels l’ajout de tranches de bacon a donné un goût supplémentaire.

Tellement déterminé qu’ils étaient cuisinés à son goût, le chanteur montrait à son chef comment il aimerait qu’il soit cuit dans de la graisse de bacon.







Angie a poursuivi en disant que lorsque les visites virtuelles n’étaient pas effectuées, Lisa Marie, qui est la fille d’Elvis, profiterait toujours d’un repas à Graceland.

Elle a poursuivi: «Lisa est toujours propriétaire de la maison et du terrain, elle appartient à elle et à sa famille.

«Elle possède donc les 14 acres de terrain d’origine, ainsi que le manoir et tous les objets que vous voyez à l’intérieur de la maison.

«C’est toujours sa propriété. Elle et sa famille reviennent ici assez souvent et passent du temps ici au manoir, ce qui le rend très amusant et donne toujours l’impression d’être chez soi.

