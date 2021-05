Elvis, le fils d’Amanda Kloots, fait ses débuts à la télévision dans la douce surprise de la fête des mères

« Elvis est dans le bâtiment! »

CBS « The Talk » a lancé le week-end de la fête des mères avec une douce surprise pour la co-animatrice Amanda Kloots, qui est sur le point de vivre sa première fête des mères depuis que son mari Nick Cordero est décédé des complications du COVID-19 en juillet à l’âge de 41 ans.

La co-animatrice Elaine Welteroth a présenté le fils de Kloots et de Cordero, Elvis, qui aura 2 ans le mois prochain: « Nous avons hâte qu’il se joigne à la fête des mères. Faisant ses débuts à la télévision, veuillez accueillir … le très adorable Elvis Cordero. »

Le tout petit était tout habillé d’un smoking blanc alors qu’il sortait sur scène de sa « chanson préférée », le single de son père décédé « Live Your Life », qui est devenu un hymne inspirant lors de la bataille de Cordero contre le coronavirus. Elvis tendit à sa mère un bouquet de tulipes et sauta dans ses bras.

« Tu te moques de moi en ce moment? » Kloots, 39 ans, a déclaré avant d’embrasser son fils. « Vous les gars, je ne peux pas croire qu’il vient de faire ça. »

«C’est comme ça que vous faites une entrée», a déclaré la co-animatrice Sheryl Underwood. Welteroth a ajouté: « Quelle mignonne. »

Le panel de co-hôtes, qui comprenait les co-hôtes invités Justin Baldoni et Jerry O’Connell, a douché Kloots et Elvis avec des cadeaux, y compris un camion poubelle jouet et un pyjama « The Talk » assorti.

Gayle King et quelques personnages de « Sesame Street » se sont également joints à l’amusement.

« Je sais que vous n’avez besoin d’aucun conseil de ma part pour être une bonne maman », a déclaré King dans un clip pré-enregistré. « Je vois à quel point tu es formidable avec Elvis et à quel point tu l’aimes. Je peux seulement te dire ceci: ça ne fait que s’améliorer. Autant tu aimes cette étape avec Elvis, ça ne fait que s’améliorer. »

L’ancienne actrice de Broadway devenue entraîneur de fitness de célébrités a rejoint « The Talk » en tant que co-animatrice permanente en janvier après avoir captivé l’Amérique et amené les fans le long du voyage de sa famille après le diagnostic COVID-19 de Cordero en mars 2020.

Cordero est décédé le 5 juillet après un séjour à l’hôpital de 95 jours avec une série de complications du coronavirus, notamment une amputation de la jambe, des infections pulmonaires et l’insertion d’un stimulateur cardiaque temporaire. Kloots a tenu à jour ses abonnés sur les réseaux sociaux à chaque instant.

Avant son nouveau concert d’animation en janvier, Kloots a parlé de ses difficultés pendant les vacances, en particulier du Nouvel An, car « quand une nouvelle année arrive, vous voulez une table rase ou oublier l’année dernière … mais je ne peux pas oublier la dernière. année et ne pourra pas essuyer cette ardoise. «

Contributeur: Anika Reed

