Elvis, Garth Brooks et Carrie Underwood surprennent les fans : Les secrets du Grand Ole Opry

Le Grand Ole Opry célèbre près de 100 ans d’histoire et de performances surprises.

Dan Rogers, vice-président et producteur exécutif du Grand Ole Opry, a parlé à Fox News Digital de ce qui rend l’Opry si spécial et a révélé certains de ses moments préférés.

« Je vais vous dire, je pense que l’un des moments les plus surréalistes pour moi, et j’ai eu la chance de savoir que cela se produisait – je ne peux pas imaginer ce que j’aurais pensé si j’avais été assis dans le public – est Garth Brooks et Trisha Yearwood a fait une apparition surprise sur scène », se souvient-il. « Et, bien sûr, la foule va devenir folle à chaque fois que Garth Brooks et Trisha Yearwood apparaîtront.

« Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que le moment avançait, le public a découvert qu’ils n’étaient pas là pour chanter. Ils étaient là pour présenter l’ancien président Jimmy Carter et sa femme, Rosalynn », a-t-il ajouté.

« Et donc c’était juste ce moment incroyable où deux des icônes de la musique country ont présenté deux des personnes les plus importantes de, vous savez, dans la culture américaine au cours des 50 dernières années. Et, encore une fois, c’était tout… tout se passait sur ce scène, qui est la scène la plus célèbre du pays. »

Brooks et Yearwood ne sont pas les seuls artistes à surprendre le public à l’Opry House, également connue comme « la maison incontestée de la musique country ».

Rogers a expliqué que d’autres artistes de musique country bien-aimés, tels que Carrie Underwood et Brad Paisley, ont également surpris les fans avec des performances.

Alors que Rogers aime quand les plus grandes stars de la musique country montent sur la scène d’Opry, ce qu’il aime le plus, c’est quand « quelqu’un que vous ne vous attendriez pas nécessairement à voir à l’Opry à tout moment » sort en tant qu’invité surprise.

« Cela vous aide à réaliser à quel point l’attrait de l’Opry est large et aussi à quel point l’attrait de la musique country est large », a-t-il déclaré.

« Je pense à des nuits comme [when] Brad Paisley a invité John Fogerty à comparaître, et la foule se regardait en quelque sorte, ‘Comment est-ce même possible que nous entendions ces chansons que nous avons grandi en chantant et en entendant à la radio, en entendant partout. Nous les entendons chanter par un gars qui les a rendus populaires sur peut-être la scène la plus célèbre et dans la musique country », a expliqué Rogers.

La nouvelle exposition de l’Opry, « Famous Friends: Guests of the Grand Ole Opry », rend hommage aux nombreux artistes de divers genres musicaux qui s’y sont produits, notamment le multi-genre Hall of Farmer Ray Charles, Gwen Stefani et le comédien Leslie Jordan.

Rogers a souligné que l’un des visages les plus célèbres à monter sur la scène Opry était Elvis Presley, qui a joué l’Opry au Ryman Auditorium. Il a noté que Presley est revenu plus tard à l’Opry en tant que membre du public, affirmant qu’il apprécie toujours lorsque de grandes stars visitent l’Opry House en tant que membre du public.

« C’est juste amusant de les voir dans les coulisses », a déclaré Rogers. « L’un des moments ou des nuits les plus mémorables de ma vie à l’Opry a été lorsque la grande Rita Wilson est venue jouer à l’Opry, ce qu’elle a fait plusieurs fois. Mais à l’une de ces occasions, son mari [Tom Hanks], qui vient d’être lauréate d’un Oscar, est venue la voir. C’était vraiment amusant de le voir regarder le Grand Ole Opry. »

Rogers pense que ce qui rend l’Opry spécial, c’est « l’incroyable lien que les fans ont avec l’opéra et ses artistes ». Non seulement cela, mais aussi « le lien que les artistes ont entre eux », expliquant qu’il aime regarder les jeunes artistes rencontrer leurs héros dans les coulisses.

L’une des meilleures parties du travail de Rogers est de voir des artistes être « surpris par une invitation à devenir membre d’un opéra », affirmant qu’il est toujours agréable de voir quelqu’un réaliser « l’aboutissement d’un rêve de toute une vie ».

« Je vais en dire une qui me vient à l’esprit. Je pense que juste à cause de la jubilation dans la salle, c’est quand Trisha Yearwood a invité Lauren Alaina à devenir membre de l’opéra », a déclaré Rogers.

« Et c’est parce que Lauren considère Tricia comme une héroïne. Et la voici, cette personne. Elle, vous savez, a grandi en chantant vos chansons dans sa chambre. Et ici, elle réalise le rêve de cette personne. Mais, encore une fois, chacun d’entre eux est spécial parce que cette invitation est convoitée, et ce n’est en aucun cas quelque chose que nous prenons à la légère. »