Elvis et les ennuis avec les biopics de musiciens

de Baz Luhrmann Elvis n’est pas simplement un film déroutant. Cela provoque une sorte de perplexité très particulière : vous savez que vous avez regardé tout un gros film sur un gars très célèbre, mais vous ne savez pas exactement pourquoi.

On pourrait dire que la raison en est simplement que son sujet ostensible est, eh bien, Elvis. La Elvis. Le roi. Tout le monde aime Elvis, ou du moins connaît ses chansons. Bien sûr, il mérite un film.

Mais le biopic de musicien – comme ses cousins, le biopic de personnage historique et le drame basé sur une histoire vraie – a besoin de plus qu’un simple ensemble de faits et d’un groupe de fans intégrés pour justifier son existence. Pour le dire dans les termes utilisés par les auteurs de non-fiction, les événements de la vie d’Elvis ne sont que la situation ; ce qu’un bon film essaie de faire, c’est de trouver l’histoire à l’intérieur de cette situation. Comme je l’écrivais l’année dernière, « Que de nombreux rockeurs et chanteurs aient des histoires de vie similaires n’est pas surprenant ; ce qui est frustrant, c’est la tendance à mettre les événements de la vie réelle d’une personne dans l’ordre chronologique et à supposer que cela fait une bonne histoire. Un bon biopic ne se contente pas de nous rappeler ce qui s’est passé dans la vie de quelqu’un et l’ordre dans lequel tout s’est passé. Il fournit un nouvel aperçu de son sujet ou les utilise comme un moyen d’aborder des thèmes plus vastes.

Les créateurs de films de musiciens essaient de comprendre comment faire cela depuis un certain temps, avec un certain succès. Le film profondément étrange et merveilleux de Bob Dylan de 2007 Je ne suis pas là explore les nombreuses personnalités de son sujet en choisissant six acteurs différents (dont Cate Blanchett et le jeune acteur noir Marcus Carl Franklin) en tant que chanteur. Rocketman, le film d’Elton John de 2019, raconte en son cœur comment l’amitié peut nous sauver de nos pires démons. Mon préféré, le film de 2014 Amour et Miséricorde, à propos de Brian Wilson des Beach Boys, plonge dans la façon dont les traumatismes juvéniles persistent dans le présent; il a accompli cela en faisant des allers-retours dans le temps, avec John Cusack et Paul Dano dépeignant Wilson à différentes époques.

Tous les trois réussissent en sortant du moule chargé de trope embroché par la (formidable) satire de 2007 Marchez fort: l’histoire de Dewey Coxqui à son tour tournait principalement en dérision le (très bon) film Johnny Cash oscarisé en 2005 Marcher sur la ligne. Rocketman, en particulier, réussit à être génial précisément parce qu’il ne tient pas compte de la dévotion servile à la chronologie de certains films biographiques. Au lieu d’être un film sur la vie d’Elton John, c’est un juke-box musical sur lui, des chansons jetées bon gré mal gré dans l’histoire partout où elles correspondent au récit, au lieu d’être forcées d’apparaître uniquement dans les périodes où il les a écrites.

(Vous vous demandez peut-être où est Rhapsodie bohémienne dans cette liste ? On ne parle pas de Rhapsodie bohémienne.)

Lorsque Elvis réussit, c’est pour deux raisons. Le plus grand est qu’Austin Butler, qui joue The King, est spectaculaire dans le rôle : électrique, vulnérable, innocent, séduisant, et tout ce dont il a besoin pour capturer l’attrait de l’homme qui a secoué l’Amérique jusqu’au cœur. (Il chante lui-même toute la musique ancienne d’Elvis; pour les dernières années de Presley, leurs voix sont mélangées.) Vous pourriez partir Elvis se gratter la tête, mais pas sur ce qui rendait son sujet si magnétique.

L’autre raison est que, dans le style typique de Luhrmann, Elvis est propulsé vers l’avant – presque de manière maniaque – par la musique de Presley, à la fois en performance et en reprises d’artistes contemporains allant d’Eminem et Stevie Nicks à Doja Cat et Kacey Musgraves. Souvent, ils sont utilisés dans le style d’une comédie musicale, comme lorsque Presley, qui ne sait pas encore qu’il a été signé par son manager pour un contrat de cinq ans à Las Vegas, interprète “Suspicious Minds” sur scène dans la même pièce. « Je suis pris au piège / Je ne peux pas sortir / Parce que je t’aime… » chantonne-t-il, encore et encore, dans une description très littérale de ce qui se passe réellement.

La musique implacable donne l’impression que tout cela ressemble à un montage, et cela devient épuisant au bout d’un moment; Je l’ai vu deux fois et ma tête battait à la fin les deux fois. Mais c’est contagieux. Comme avec Rocketmanla musique de Presley fait partie de la narration, pas simplement une excuse pour danser dans votre siège sur des airs familiers.

Pourtant, des choix étranges ont été faits dans ce film. Le manager complice de Presley, l’expert “bonhomme de neige” (alias escroc) le colonel Tom Parker, joué par un Tom Hanks prothétisé, est également le narrateur de l’histoire. Après la mort de Presley, il a été révélé qu’il avait escroqué le chanteur d’énormes portions de son argent, bien qu’il insiste sur le fait qu’il en avait tout gagné, que nous n’aurions même pas Elvis Presley si ce n’était pas pour lui. Ce qui, en un sens, pourrait être vrai.

Cela fait de Parker, et non de Presley, le dispositif de cadrage délibéré du film. Nous espérons que le point de vue de Parker fournira un angle nouveau ou utile pour ce regard sur la vie de Presley et, peut-être, pour que sa perspective ne soit pas fiable. Il est, après tout, un menteur.

Mais son histoire continue de trébucher sur ses orteils. Je ne sais pas vraiment ce que fait Parker à la place du narrateur. Il n’y apporte qu’un ton cynique, peut-être par inadvertance mais pas du tout à tort. Elvis se concentre parfois sur la montée de la célébrité américaine (avec son merchandising, son parrainage d’entreprise, ses fans délirants et toxiques) et comment elle essore les vraies personnes. Le principal génie de Parker était de trouver des moyens de tirer parti de l’image et de la notoriété d’Elvis pour de l’argent – ​​en vendant, par exemple, des boutons “Je déteste Elvis”, car si vous allez avoir des ennemis, autant les monétiser.

Parker nous dit à plusieurs reprises dans le public – il s’adresse à plusieurs reprises à « vous », il parle à moi et à vous – que nous sommes le problème. Nous voulions plus d’Elvis. Nous voulions un Elvis particulier. Nous le convoitions. Il avait besoin de notre convoitise, de notre amour, et c’est ce qui l’a conduit à une tombe prématurée.

C’est un thème fort, mais il est confus dans son exécution. D’une part, les moments où nous prenons conscience que Parker est un peu un narrateur peu fiable sont lorsque le film le montre en train de faire ce qu’il nous accuse de faire : vouloir tirer chaque goutte d’argent d’Elvis, le faire se sentir aimé pour qu’il puisse lui donner ce qu’il veut, et, parfois, le regarder avec un regard de convoitise non dissimulée (même si c’est la convoitise de l’argent). Cela émousse le bord du point qu’il essaie apparemment de faire valoir – pas qu’il semble s’en soucier.

Mais notre narrateur disparaît souvent pendant de longues périodes – un soulagement, car nous pouvons nous concentrer sur la performance spectaculaire de Butler, mais déroutante dans le schéma du film. Et le film élude constamment des détails biographiques de base sur la vie de son sujet principal, à partir desquels il a joué dans l’extrême jeunesse de Priscilla Presley lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois sur la façon dont les choses ont mal tourné dans divers aspects de sa carrière, en particulier vers la fin. Il n’est pas nécessaire de tous les entasser, mais si vous voulez combler de grandes lacunes dans l’histoire, cela devrait être pour faire avancer le grand récit, et il n’est pas clair que ce film le fasse.

Plus important encore, d’autres thèmes refont surface avec insistance et sans beaucoup de logique structurelle. Parker est un traditionaliste, un homme qui déteste ces hippies « aux cheveux longs » qui protestent contre les guerres et font des déclarations sociales ; Presley est un homme au cœur tendre qui est conscient des racines de sa musique dans la culture noire avec laquelle il a grandi et qui pleure lorsque Martin Luther King Jr. est assassiné. (L’utilisation par Presley des styles et des chansons noirs, qui se sont transformés en succès mondiaux principalement parce qu’il était blanc, est une caractéristique importante du film, bien que ce film ne soit pas là pour l’examiner de trop près.) La bataille des générations dans le rock ‘n ‘ roll devient un thème, tout comme l’imbrication compliquée des cultures en Amérique qui se poursuit aujourd’hui ; référez-vous, encore une fois, à la liste des artistes ayant contribué à la bande originale.

Mais à travers tout cela, Elvis lui-même reste une figure quelque peu opaque, et la plus grande faiblesse du film est que, derrière la voix et le bassin giratoire et les paillettes et la sueur, il ne s’intéresse pas du tout à lui. Il n’y a pas grand aperçu de sa vie à trouver. Elvis alimente le phénomène vers lequel il pointe : c’est surtout une icône, un visage, une chose à admirer et à convoiter, et pas vraiment un être humain.

Et pourtant, ça vaut le coup de mettre Elvis, le film, dans cette liste lentement croissante de biopics de musiciens qui tentent d’une certaine manière de contrer la longue histoire de la narration historique littérale et chronologique. Le problème avec les tropes usés, c’est que nous pouvons nous y habituer trop, trop dépendre d’eux. Le biopic de musicien n’est même pas un genre – vous pourriez en faire un drame, ou une comédie, ou un mystère, ou même de l’horreur, comme Elvis semble parfois être – mais cela ressemble à un à cause de la vieille histoire fatiguée impliquée.

Donc, perturber ces tropes, placer la biographie dans un nouveau décor et utiliser la musique de manière innovante, est une décision audacieuse et sage pour un cinéaste qui veut faire des vagues. Luhrmann n’a jamais hésité à faire ces choix audacieux. Il éblouit même le logo Warner Bros. qui présente le film, puis nous introduit dans l’histoire avec des indices musicaux d’opéra qui semblent volés à Wagner.

Avec Elvis, cependant, il n’a pas trouvé le cœur de l’histoire, distrait par les objets brillants partout et la nécessité de générer du spectacle. Dans ses meilleurs moments, cette tendance est exactement ce que son film déplore, ou du moins considère comme inhumain. Elvis Presley mérite un grand film biographique qui imagine sa vie à travers un objectif aussi révolutionnaire et choquant que lui. Elvis n’est-ce pas. Mais le roi endurera de voir un autre jour.

Elvis a été présenté en première au Festival de Cannes en mai et est à l’affiche dans les salles.