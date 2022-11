Elvira Shades Photo du costume d’Halloween de Kylie Jenner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : van Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Kylie Jenner25 ans, était apparemment ombragé par Cassandre Peterson71 ans, après avoir interprété son personnage emblématique de Maîtresse des ténèbres du film de 1988 Elvira : maîtresse des ténèbres pour Halloween. La plus jeune sœur de KarJenner a partagé son look sur Instagram au cours du week-end et a copié la séance photo du film jusqu’à la robe moulante et super décolletée et la perruque noire super volumineuse – mais Cassandra a désapprouvé une chose : le manque de crédit accordé à son. “Cela aurait été encore plus flatteur si elle m’avait taguée”, a plaisanté Cassandra. TMZ le 1er novembre.

Plus à propos Kylie Jenner

Cependant, Cassandra n’avait rien de négatif à dire sur le look réel. En fait, elle en a fait l’éloge. “Je n’ai pas compris que Kylie faisait le costume, mais elle a rendu justice au costume et c’était très flatteur”, a-t-elle noté.

Kylie a posté quatre fois sur son Instagram pour montrer son costume presque identique sous tous les angles. Dans la première image qu’elle a partagée, la fondatrice de Kylie Cosmetics s’est reposée sur le côté et a lancé un regard malicieux à la caméra alors qu’un brouillard effrayant s’élevait derrière elle. La troisième série d’instantanés, ci-dessous, se concentrait sur le maquillage exquis de Kylie, qui comprenait l’eye-liner noir super ailé et les lèvres rouges audacieuses de la Maîtresse des ténèbres. “Kylie prend le contrôle d’Halloween”, a-t-elle sous-titré les images rapprochées.

Kylie a certainement repris Halloween cette année, car son costume de Maîtresse des ténèbres n’était que l’un des cinq costumes qu’elle a partagés sur les réseaux sociaux cette saison envoûtante. Elle a offert aux fans son premier costume du week-end le 28 octobre : La Fiancée de Frankenstein du film d’horreur classique de 1935 du même nom. Kylie avait l’air incroyable en tant que personne qui vient de revenir d’entre les morts et a bercé une robe moulante momifiée qui mettait en valeur sa silhouette magnifique. Bien sûr, elle a également ajouté les sourcils noirs super relevés du personnage, son rouge à lèvres foncé et sa perruque noire et blanche super haute et emblématique. Elle a partagé une combinaison de cinq photos et vidéos avant de faire ses débuts avec son costume de Maîtresse du noir.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ses troisième et quatrième costumes étaient hors de ce monde en termes de conception artistique. Sa quatrième tenue l’a transformée en une combattante extraterrestre vêtue d’un body sexy en latex rouge et de cuissardes. La première image que Kylie a partagée la montrait en train de faire exploser un extraterrestre au loin de toutes ses forces alors qu’elle flottait dans l’espace. “brb est allé combattre des extraterrestres dans l’espace”, a-t-elle légendé le cliché énergique. Après cela, elle est devenue elle-même une extraterrestre. La dernière photo qu’elle a partagée la montrait recouverte d’une peau extraterrestre bleue portant ce qui semblait être une version évanouie d’elle-même. Aïe !

Kylie a atténué les choses lorsqu’elle s’est habillée avec son adorable fille, Stormi, 4, le jour même d’Halloween. L’adorable duo habillé en anges et tous deux vêtus de tenues entièrement blanches, avec Stormi portant une robe, des ailes plumeuses, des bottes et un collier de perles superposées. Le gourou du maquillage portait une robe moulante et l’a décorée avec des nœuds surdimensionnés et un collier ras du cou. Les deux avaient des ailes d’ange identiques qui étaient drapées de tissu blanc.

Lien connexe Lié: Bébés secrets de célébrités : Khloe Kardashian et d’autres stars qui ont eu des grossesses surprises

Alors que le mannequin Heidi Klum est la reine officieuse d’Halloween, Kylie semble certainement être une reine en formation !