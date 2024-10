Elvira reproche à Ariana Grande de l’avoir snobée lors d’une rencontre

Elvira n’a pas de bons souvenirs de sa rencontre avec Ariana Grande.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses pires rencontres avec des célébrités lors d’une récente séance de questions-réponses à Knott’s Scary Farm, la Maîtresse des Ténèbres, 73 ans, a plaisanté en disant que cela rimait avec « Pariana Mande ».

Après que le public ait rapidement décodé le nom, la reine d’Halloween, de son vrai nom Cassandra Peterson, a donné un « bref » aperçu de sa rencontre avec le lauréat d’un Grammy, 31 ans.

Cassandra Peterson, alias Elvira, a réfléchi à une interaction gênante avec Ariana Grande lors d’une récente séance de questions-réponses. ToutElvira/TikTok

Peterson a déclaré que c’était l’une de ses pires rencontres avec des célébrités. ToutElvira/TikTok

« Elle est venue [to my show] et elle a amené 20 invités », a commencé Peterson. « Alors elle voulait 20 ou 21 billets et nous nous sommes dit : « D’accord ! et nous lui avons donné les billets.

Avant le spectacle, Peterson a invité Grande et son groupe dans les coulisses et la chanteuse « nous ne pouvons pas être amis » lui a demandé si elle voulait « prendre des photos avec tous ses amis et parents » – ce qu’elle a volontiers accepté.

« Alors je prends une photo avec chacun d’entre eux », se souvient Peterson. « Je signe des autographes pour chacun d’entre eux. »

La reine d’Halloween a affirmé avoir rencontré la pop star après être venue à l’un de ses spectacles avec une vingtaine d’amis et de membres de sa famille. Getty Images pour l’Académie du cinéma

Peterson a déclaré qu’elle avait pris des photos et signé des autographes pour chacun des invités de Grande. Getty Images

« Et puis je lui dis : ‘Pourrions-nous prendre une photo ensemble ?’ et elle dit : « Non, je ne fais pas vraiment ça. » », a déclaré Peterson, imitant l’accent d’une fille de la vallée.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, l’actrice a affirmé que Grande « avait décollé » avant même de monter sur scène.

« Et puis elle est partie avant le début de mon spectacle, mais tous ses proches sont restés », a déclaré Peterson en riant.

Tom Vanucci, l’ancien directeur du spectacle d’Elvria, a ajouté : « Tout est vrai ! »

« Elle joue la mauvaise sorcière », a plaisanté le modérateur Jeff Tucker, faisant allusion au rôle de Grande en tant que Glinda la « bonne sorcière » dans le prochain film « Wicked ».

Cependant, Grande aurait refusé lorsque l’actrice lui aurait demandé de prendre une photo avec elle. Ariana Grande / Instagram

La Maîtresse des Ténèbres a affirmé que Grande était également partie avant le début de son émission. FilImage

Grande s’est excusé auprès d’Elvira Lundi, se disant « découragée » de voir son interprétation de leur rencontre.

« En fait, je ne me souviens même pas d’avoir eu la chance de vous rencontrer parce que j’ai eu une crise d’angoisse et, dans ma mémoire, je suis partie avant le reste de ma famille », a-t-elle écrit dans la section commentaires sur l’Instagram d’Elvira, ajoutant que l’événement avait eu lieu. il y a sept ans et à l’époque, elle n’était pas « douée pour se retrouver dans les foules publiques ou dans les endroits bruyants ».

Elle a poursuivi: « Si je me souviens mal de ce moment, je m’excuse sincèrement de vous avoir ainsi offensé. »

La chanteuse a remercié l’hôtesse de l’horreur d’être « si gentille avec sa mère ».

« Elle m’a dit à quel point tu étais adorable (elle a peut-être des sentiments différents à ce sujet maintenant mais je vais lui parler… clairement, nous avons tous nos jours !) », a-t-elle écrit. « envoyer toujours de l’amour. ♡ tu seras toujours notre reine d’Halloween !

Les représentants de la pop star n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Cependant, tous les proches de la chanteuse seraient restés pour son spectacle. Will Heath/NBC via Getty Images

Le modérateur a plaisanté en disant que Grande « jouait la mauvaise sorcière » dans le prochain film « Wicked ». PA

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

L’actrice des « Collines hantées d’Elvira » n’a jamais hésité à partager ses pensées honnêtes.

L’actrice a subtilement ombragé Kylie Jenner en 2022 après que la star des « Kardashian » se soit déguisée en son personnage emblématique pour Halloween – mais ne lui a pas accordé de crédit.

« Je n’étais pas au courant que Kylie faisait le costume, mais elle a rendu justice au costume et c’était très flatteur », a-t-elle déclaré. dit à TMZ à l’époque.

« Cela aurait été encore plus flatteur si elle m’avait tagué », a-t-elle ajouté sarcastiquement.

On ne sait pas quand les deux hommes se sont rencontrés. Getty Images

L’animatrice d’horreur est connue pour dire ce qu’elle pense. Getty Images

Peterson plus tard a posté un mème louche comparant son look original à la version légèrement vêtue de Jenner, sous-titrée: « Dans un monde plein de Kardashian, soyez une Elvira. »

Elle n’a notamment pas tagué le magnat du maquillage.

Dans la section commentaires, l’actrice a encore une fois noté qu’il « aurait été bien » d’obtenir une certaine reconnaissance de la part de Jenner.