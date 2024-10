Elvira dit que sa pire rencontre avec une célébrité a été avec Ariana Grande

Elvira raconte une expérience décevante qu’elle a vécue en rencontrant Ariana Grande.

Dans une vidéo virale circulant sur YouTube et Tik Tok Lors d’un événement récent auquel Elvira, également connue sous le nom d’actrice Cassandra Peterson, a participé, l’actrice a déclaré que l’une de ses pires rencontres avec des célébrités s’était produite dans le passé avec le Méchant étoile.

Peterson, 73 ans, a expliqué dans la vidéo que Grande, 31 ans, avait un jour amené un grand nombre de membres de sa famille et d’amis à l’une des performances de Peterson dans le rôle de son personnage Elvira, la Maîtresse des Ténèbreset a refusé de prendre une photo avec Peterson après que Peterson ait pris des photos avec chacun de ses invités.

« Je vais vous le dire brièvement… elle est venue et elle a amené 20 invités, donc elle voulait 20, 21 billets », a-t-elle raconté. « Nous nous sommes dit ‘D’accord’ et nous lui avons donné les billets. Elle vient dans les coulisses et elle me demande si je peux prendre des photos avec tous ses amis et parents qu’elle a amenés. »

« Je prends une photo avec chacun d’eux. Je signe des autographes pour chacun d’eux », a-t-elle poursuivi. « Puis je lui dis : ‘Pouvons-nous prendre une photo ensemble ?’ Elle répond : « Non, je ne fais pas vraiment ça. » »

Ariana Grande le 19 octobre 2024.

Taylor Hill/FilmMagic



Peterson, qui est apparue lors d’événements sur le thème de l’horreur dans le rôle d’Elvira depuis des décennies maintenant, a également déclaré en riant que Grande avait quitté sa performance avant même le début de son spectacle, même si elle a noté que les invités de Grande étaient tous restés pour son spectacle.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

La vidéo virale a attiré une attention considérable sur TikTok ; une version du clip partagée par un compte de fan dédié au personnage d’Elvira de Peterson a été visionnée plus de 1,5 million de fois, selon l’application de médias sociaux.

Les fans de Grande et Peterson ont évoqué les souvenirs de la rencontre sur les réseaux sociaux, beaucoup soulignant que leur rencontre semble avoir eu lieu il y a près de dix ans.

Cassandra Peterson dans le rôle d’Elvira, maîtresse des ténèbres.

Scott Everett Blanc/ABC/Getty



Bien que Peterson n’ait partagé la vidéo virale de manière native à partir d’aucun de ses propres comptes de réseaux sociaux, elle a repartagé le clip en circulation sur les réseaux sociaux sur ses histoires Instagram le 20 octobre et a partagé un capture d’écran d’un article sur la vidéo virale sur sa page Instagram le même jour.

« Les gens disent ‘je ne dois pas de photos’, comment peut-elle demander des photos pour tout le monde et des autographes gratuitement, mais quand ils demandent une photo avec vous ? Vous dites non ?💀💀 », a écrit un utilisateur d’Instagram dans les commentaires du post de Peterson à propos de la vidéo.

Un autre a estimé que l’anecdote n’était pas à la hauteur d’une expérience négative remarquable avec une célébrité, écrivant dans un commentaire : « Donc, la pire expérience possible est que quelqu’un ne voulait pas de photo avec vous ? »