Elvira appelle Ariana Grande pour son comportement lors de la rencontre et de l’accueil

Ce n’est un secret pour personne : toutes les rencontres avec des stars ne sont pas charmées.

Le dimanche 20 octobre, Cassandra Peterson, mieux connue sous le nom d’Elvira, a dévoilé un moment loin d’être magique avec Ariana Grande lors d’une rencontre en 2016 – et la Maîtresse des Ténèbres, 73 ans, n’a pas hésité à le faire. partageant sa rencontre pas si douce.

Cassandra Peterson participe à la première à Los Angeles de « The First Omen » du 20th Century Studio au Regency Village Theatre le 26 mars 2024 à Los Angeles, en Californie. Avance rapide jusqu’en octobre, la reine d’Halloween raconte sa pire rencontre avec des célébrités.

Interrogée sur sa pire rencontre avec une célébrité lors d’une séance de questions-réponses à Buena Park, en Californie, Peterson a plaisanté en disant que cela rimait avec « Pariana Mande ». Il n’a pas fallu longtemps à la foule pour faire le lien : la reine d’Halloween faisait référence à l’interprète de « Thank u, Next », âgée de 31 ans.

Peterson a ensuite donné au public un aperçu de ce qui s’est passé.

« Elle est venue [to my show] et elle a amené 20 invités », a commencé l’ancienne hôtesse d’horreur. « Alors elle voulait 20 ou 21 billets et nous nous sommes dit : ‘D’accord !’ et nous lui avons donné les billets. Et elle revient dans les coulisses et elle me demande si je peux prendre des photos avec tous ses amis et parents qu’elle a amenés. »

Peterson poursuit : « Je prends une photo avec chacun d’entre eux. Je signe des autographes pour chacun d’entre eux. Puis je lui dis : « Pouvons-nous prendre une photo ensemble ? » Elle dit : ‘Non, je ne fais pas vraiment ça.' »

Pour aggraver les choses, l’icône hollywoodienne a révélé que Grande serait « partie avant même le début de la série » alors que « tous ses proches sont restés ». En riant, Peterson a ajouté : « D’accord, n’est-ce pas ? Je dis juste. » Le public, cependant, était moins amusé, réagissant par des halètements et des huées audibles.

Tom Vanucci, l’ancien directeur de la série originaire du Kansas, est intervenu en disant : « Tout est vrai ! » Sans hésiter, le modérateur Jeff Tucker a plaisanté : « Elle joue la mauvaise sorcière », faisant allusion au rôle de la princesse de la pop dans le rôle de Glinda la « bonne sorcière » dans le prochain film. Méchant.

Un fan a capturé le moment en vidéo et l’a mis en ligne sur Tik Tokoù il n’a pas fallu longtemps pour que les commentaires commencent à affluer.

« Je ne pense pas qu’Ariana comprenne que lorsqu’elle et Elvira sont dans une pièce, c’est Elvira qui est la célébrité, pas elle », a souligné une personne.

« Les gens que vous ne critiquez jamais : Elvira, Dolly Parton, Keanu Reeves… », a exprimé un autre.

« Ariana ne réalise pas que c’est un TRÉSOR national. Elle ne peut PAS jouer avec Elvira », a ajouté un troisième.

« Oh, ils ne pourraient jamais me faire te détester, ari », a déclaré un autre.

Grande n’a pas encore commenté.