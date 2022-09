Élus et chefs de police sur la liste divulguée des gardiens du serment – ​​Shaw Local

Les noms de centaines d’agents des forces de l’ordre, d’élus et de militaires américains figurent sur les listes de membres divulguées d’un groupe d’extrême droite accusé d’avoir joué un rôle clé dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, selon un rapport publié mercredi.

L’Anti-Defamation League Center on Extremism s’est penché sur plus de 38 000 noms sur les fuites Gardiens du serment listes de membres et identifié plus de 370 personnes qui, selon elle, travaillent actuellement dans les forces de l’ordre – y compris en tant que chefs de police et shérifs – et plus de 100 personnes qui sont actuellement membres de l’armée.

Il a également identifié plus de 80 personnes qui se présentaient ou occupaient des fonctions publiques au début du mois d’août. Les informations sur les membres ont été compilées dans une base de données publiée par le collectif de transparence Distributed Denial of Secrets.

Les données soulève de nouvelles inquiétudes quant à la présence d’extrémistes dans les forces de l’ordre et l’armée chargées de faire respecter les lois et de protéger les États-Unis. Il est particulièrement problématique pour les fonctionnaires d’être associés à des extrémistes à un moment où mensonges sur les élections de 2020 alimentent les menaces de violence contre les législateurs et les institutions.

“Même pour ceux qui ont affirmé avoir quitté l’organisation lorsqu’elle a commencé à employer des tactiques plus agressives en 2014, il est important de se rappeler que les Oath Keepers ont épousé l’extrémisme depuis leur fondation, et ce fait n’a pas suffi à dissuader ces personnes de signer. vers le haut », indique le rapport.

Apparaître dans la base de données des Oath Keepers ne prouve pas qu’une personne ait jamais été un membre actif du groupe ou partage son idéologie. Certaines personnes sur la liste contactées par l’Associated Press ont déclaré avoir été brièvement membres il y a des années et ne sont plus affiliées au groupe. Certains ont dit qu’ils n’avaient jamais cotisé.

“Leurs points de vue sont beaucoup trop extrêmes pour moi”, a déclaré Shawn Mobley, shérif du comté d’Otero, Colorado. Mobley a déclaré à l’AP dans un e-mail qu’il avait pris ses distances avec les Oath Keepers il y a des années en raison de préoccupations concernant son implication dans l’impasse contre le gouvernement fédéral à Bundy Ranch à Bunkerville, Nevada, entre autres.

The Oath Keepers, fondée en 2009 par Stewart Rhodes, est un groupe vaguement organisé alimenté par la théorie du complot qui recrute des militaires, des policiers et des premiers intervenants actuels et anciens. Il demande à ses membres de s’engager à défendre la Constitution “contre tous les ennemis, étrangers et nationaux”, promeut la conviction que le gouvernement fédéral veut priver les citoyens de leurs libertés civiles et dépeint ses partisans comme des défenseurs contre la tyrannie.

Plus de deux douzaines de personnes associées aux Oath Keepers – dont Rhodes – ont été inculpées en relation avec l’attaque du 6 janvier. Rhodes et quatre autres membres ou associés de Oath Keeper vont être jugés ce mois-ci pour complot séditieux pour ce que les procureurs ont décrit comme un complot d’une semaine visant à maintenir au pouvoir le président de l’époque, Donald Trump. Rhodes et les autres gardiens du serment disent qu’ils sont innocents et qu’il n’y avait aucun plan pour attaquer le Capitole.

Les Oath Keepers ont grandi rapidement avec le mouvement anti-gouvernemental plus large et ont utilisé les outils d’Internet pour diffuser leur message pendant la présidence de Barack Obama, a déclaré Rachel Carroll Rivas, directrice adjointe par intérim de la recherche au Southern Poverty Law Center’s Intelligence Project. Mais depuis le 6 janvier et l’arrestation de Rhodes, le groupe a du mal à garder ses membres, a-t-elle déclaré.

C’est en partie parce que les gardiens du serment avaient été si fortement associés à Rhodes que la suppression de la figure centrale a eu un impact démesuré, et en partie parce que de nombreux associés au groupe étaient souvent ceux qui voulaient être considérés comme respectables dans leurs communautés, a-t-elle déclaré.

“L’image d’être associée au 6 janvier était trop pour beaucoup de ces gens”, a-t-elle déclaré.

Parmi les élus dont le nom apparaît sur les listes de membres se trouve le représentant de l’État du Dakota du Sud, Phil Jensen, qui a remporté une primaire républicaine en juin dans sa candidature à la réélection. Jensen a déclaré à l’AP qu’il avait payé une adhésion d’un an en 2014 mais qu’il n’avait jamais reçu de documentation de Oath Keepers, assisté à des réunions ou renouvelé son adhésion.

Jensen a déclaré qu’il se sentait obligé de se joindre parce qu’il “croyait au serment que nous avons prêté pour soutenir la Constitution américaine et pour la défendre contre les ennemis étrangers et nationaux”. Je n’ai pas assez d’informations sur le groupe aujourd’hui.

“En 2014, ils semblaient être un groupe conservateur assez solide, je ne peux pas leur parler maintenant”, a-t-il déclaré.

ADL a déclaré avoir trouvé les noms d’au moins 10 personnes qui travaillent maintenant comme chefs de police et 11 shérifs. Tous les chefs de police et shérifs qui ont répondu à l’AP ont déclaré qu’ils n’avaient plus aucun lien avec le groupe.

« Je ne sais même pas ce qu’ils publient. Je ne reçois jamais de mises à jour », a déclaré Mike Hollinshead, shérif du comté d’Elmore dans l’Idaho. “Je ne paie pas de cotisations ou de frais d’adhésion ou quoi que ce soit.”

Hollinshead, un républicain, a déclaré qu’il faisait campagne pour le shérif il y a plusieurs années lorsque les électeurs lui ont demandé s’il connaissait les Oath Keepers. Hollinshead a déclaré qu’il voulait en savoir plus sur le groupe et se souvient d’avoir payé pour accéder au contenu du site Web des Oath Keepers, mais c’était l’étendue de son implication.

Benjamin Boeke, chef de la police d’Oskaloosa, Iowa, s’est rappelé avoir reçu des courriels du groupe il y a des années et a déclaré qu’il pensait qu’un ami l’avait peut-être inscrit. Mais il a dit qu’il n’avait jamais payé pour devenir membre et qu’il ne savait rien du groupe.

Eric Williams, chef de la police d’Idalou, au Texas, a également déclaré dans un e-mail qu’il n’était pas membre ou n’avait eu aucune interaction avec les Oath Keepers depuis plus de 10 ans. Il a qualifié la prise du Capitole de “terrible à tous points de vue”.

“Je prie pour que ce pays retrouve le chemin de la civilité et de la paix en discutant les uns avec les autres”, a-t-il déclaré.

___

L’écrivain de l’Associated Press Lindsay Whitehurst à Washington a contribué à ce rapport.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.