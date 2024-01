Elton John’s obtient le rare statut EGOT avec une victoire aux Emmy pour un concert spécial

Elton John a obtenu le statut EGOT.

Le célèbre chanteur-pianiste britannique a remporté un Emmy Award lundi soir pour la meilleure variété spéciale (en direct) pour « Elton John Live : Farewell from Dodger Stadium », un concert documentaire de trois heures diffusé en streaming sur Disney +.

John a déclaré qu’il était « incroyablement honoré » d’avoir rejoint le groupe d’élite des gagnants de l’EGOT qui ont remporté des prix Emmy, Grammy, Oscar et Tony.

“Le voyage jusqu’à ce moment a été rempli de passion, de dévouement et du soutien indéfectible de mes fans du monde entier”, a déclaré John, 76 ans, dans un communiqué après avoir remporté son trophée.

L’artiste superstar a remporté cinq Grammys, le plus récemment pour « Aida d’Elton John et Tim Rice » en 2001 ; deux Oscars pour « Can You Feel the Love Tonight » du « Roi Lion » en 1994 et « (I’m Gonna) Love Me Again » de « Rocketman » ; avec un Tony pour sa partition originale sur « Aida ».

Il est l’un des artistes solos les plus vendus de tous les temps, et il détient le record du single physique le plus vendu de tous les temps grâce aux 33 millions d’exemplaires vendus pour « Candle in the Wind » en 1997.

John est devenu la 19ème personne à atteindre le statut EGOT après Viola Davis a réalisé l’exploit lorsqu’elle a remporté un Grammy l’année dernière. Parmi les autres artistes qui ont des EGOT figurent Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson et John Legend.

David Furnish, le mari de John et producteur du concert spécial, a déclaré que John était ravi lundi soir d’avoir remporté son tout premier Emmy, et il “a crié à haute voix”. Furnish a déclaré que John “incroyablement honoré” n’avait pas pu assister à la cérémonie de remise des prix car il se remettait d’une récente opération.

«Nous l’avons facetime. Nous l’avons réveillé au milieu de la nuit », a déclaré Furnish en tenant la récompense de John dans les coulisses. “Il est de retour au Royaume-Uni. Son genou gauche a été remplacé, ce qui n’est pas surprenant quand on pense au nombre de pianos sur lesquels il a sauté.”

Jean concert était le dernier d’une aventure de trois soirs au stade de Los Angeles dans le cadre de la partie nord-américaine de sa tournée Farewell Yellow Brick Road, qui a débuté en septembre 2018 avec la première des plus de 300 dates programmées. Il a été suspendu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et a repris en 2021.

Son dernier spectaclequi a attiré plus de 50 000 personnes, a accueilli une nouvelle génération de stars, dont Dua Lipa et Brandi Carlile.

L’émission spéciale diffusée par le chanteur a battu l’émission de mi-temps du Super Bowl d’Apple Music mettant en vedette Rihanna, ainsi que l’émission télévisée des Oscars sur ABC, l’émission télévisée Tony Award de CBS et “Chris Rock: Selective Outrage” de Netflix.

“Ce soir témoigne du pouvoir des arts et de la joie qu’ils apportent à tous nos vies”, a déclaré John. « Merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière. Je suis incroyablement reconnaissant.