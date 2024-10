Elton John sur les génies du clavier qui l’ont époustouflé : « Avec Zoot, vous alliez faire la fête » | Elton John

ÔDans le circuit des clubs des années 1960, il existait une règle non écrite concernant les claviers. Les scènes de la plupart des clubs étaient minuscules, donc quel que soit le groupe en tête d’affiche, il pouvait choisir son clavier sur scène en premier. Si vous étiez le premier groupe – si, par exemple, vous étiez Reg Dwight, le claviériste d’un groupe travailleur mais mineur appelé Bluesology – vous deviez utiliser n’importe quel instrument utilisé par la tête d’affiche, car il n’y avait pas de place pour créer le vôtre. engrenage.

Mon cauchemar, qui se réalisait régulièrement, était d’arriver sur place pour trouver un orgue Hammond sur scène. Le Hammond était une chose énorme et intimidante, comme une commode avec un clavier attaché. Il y avait des pédales et des tirettes qui changeaient le son, et un énorme haut-parleur avec un ventilateur devant lui appelé baffle Leslie, qui donnait un effet vibrato. Je ne savais pas comment travailler avec tout cela. J’avais l’impression d’être aux commandes d’un vaisseau spatial : un vaisseau spatial que je ne savais absolument pas comment piloter.

J’ai commencé à penser à l’orgue Hammond l’autre jour, après la mort de Zoot Money. Il faisait partie de ces gens qui savaient exactement quoi en faire, qui pouvaient le faire grogner, s’envoler et chanter. Sa mort n’est pas passée inaperçue, mais la couverture médiatique ne reflète pas vraiment l’importance du Big Roll Band de Zoot Money dans les années 60. Ils constituaient un énorme attrait dans les clubs : les mods les adoraient. Après sa mort, j’ai écouté leur version de Le chatun vieil instrumental soul-jazz de Jimmy Smith qui était un véritable standard sur la scène club de l’époque : tout le monde le jouait, y compris la Bluesology. Nous l’avons fait si souvent que, sans réfléchir, j’ai commencé à le mimer, en jouant la mélodie avec ma main droite sur la table à manger. Cela doit faire près de 60 ans que je n’ai pas interprété cette chanson en live, et je me souviens encore comment la jouer. Mais je ne pouvais pas y jouer comme le faisait Zoot Money, à l’époque ou aujourd’hui. Il était quelque chose de spécial.

La quintessence du cool… Georgie Fame. Photographie : Val Wilmer/Redferns

La scène des clubs britanniques à l’époque regorgeait de claviéristes spéciaux – mais à part Steve Winwood, aucun d’entre eux n’est vraiment connu de nos jours. C’est drôle: il y a encore beaucoup de respect pour les guitar heros que le rock britannique a produits dans les années 60 – Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page – mais les claviers heros, mon des héros, pas tellement. Je pense que c’est injuste – c’étaient des musiciens incroyables et innovants.

Les deux premiers que j’ai remarqués étaient sur scène au Harrow Weald Social Club, qui était un lieu local très prisé lorsque j’étais adolescent. La plupart des groupes que j’y ai vus étaient basés sur la guitare – les Big Three, les Merseybeats, les Kinks, Cliff Bennett et les Rebel Rousers – mais Alan Price des Animals et Gary Brooker des Paramounts faisaient partie intégrante du son de leurs groupes. Je ne pouvais pas les quitter des yeux. Gary Brooker jouait d’un piano électrique, quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant, et Alan Price était penché sur un orgue Vox Continental, en tirant les sons les plus incroyables. Quand vous l’avez entendu jouer ce solo sur House of the Rising Sun en live, vous le saviez vraiment.

Après cela, j’ai réalisé que d’incroyables claviéristes étaient partout : pas seulement Zoot Money mais aussi Georgie Fame, Brian Auger, Graham Bond, Rod Argent. Ils faisaient tous quelque chose de différent avec les claviers ; chacun d’eux avait sa propre personnalité. Zoot Money était amusant, un grand showman : si vous alliez voir le Big Roll Band au Klooks Kleek à West Hampstead, vous saviez que vous alliez faire la fête. Georgie renommée était l’incarnation du cool : influencé par Mose Allison, branché sur le ska quand son public britannique était encore largement confiné à la communauté antillaise, toujours dans un costume ultra pointu de l’Ivy League. Blossom Dearie a même écrit une chanson sur lui : « Des chansons pop que j’entends avec suspicion […] pourtant je suis impressionné, mes oreilles sont bénies par Georgie Fame ».

Graham Bond était le musicien du musicien, plutôt dans une veine jazz, techniquement incroyable, avec un groupe fou – un supergroupe avant que quiconque sache ce qu’était un supergroupe. La section rythmique était composée de Jack Bruce et Ginger Baker, qui ont ensuite formé Cream ; le guitariste était John McLaughlin, qui joua ensuite avec Miles Davis. Rod Argent était la salle des machines des Zombies. Il a écrit She’s Not There et son jeu le porte à un autre niveau. C’est très anglais, très réservé et mélancolique, puis sorti de nulle part, il joue cet incroyable solo soul mais légèrement influencé par le classique. Cela correspond parfaitement à la chanson et l’emmène ailleurs.

Brian Auger était tout simplement étonnant. Son groupe Paquet Steamavec Julie Driscoll et Rod Stewart au chant, a soutenu Long John Baldry jusqu’à leur rupture et que Bluesology ait obtenu le concert. Je me souviens avoir pensé : « Oh mon Dieu, quelle démission pour John – il avait Brian Auger, maintenant il m’a. » Et il y avait Stevie Winwood, que la plupart des gens considèrent aujourd’hui comme un auteur-compositeur-interprète – et c’est vrai, c’est un grand auteur-compositeur – mais qui était comme un prodige du jeu Hammond dans les années 60 : écoutez son jeu sur l’album du Spencer Davis Group. Donne-moi un peu d’amourdont Charlie Watts m’a dit un jour qu’il constituait la meilleure intro d’un disque de tous les temps. Stevie était encore adolescent quand il a fait ça.

La salle des machines des Zombies… Rod Argent à Londres, 1972. Photographie : Fin Costello/Redferns

Je peux comprendre pourquoi Steve Winwood a été le seul à atteindre le statut de nom connu. D’une part, jouer du clavier n’est jamais aussi cool que jouer de la guitare. Vous pouvez être un showman jouant du clavier (Don Shinn, qui jouait avec les Soul Agents, avait l’habitude de faire bouger son orgue Hammond d’avant en arrière et d’enfoncer des tournevis dans le clavier : il a eu une énorme influence sur le style de performance de Keith Emerson), mais vous ne pouvez pas déplacez-vous sur scène, vous êtes quelque part sur le côté, pas devant. Ian Stewart en est l’exemple ultime : un musicien brillant, partie intégrante du son des Rolling Stones – on peut entendre à quel point il était génial sur Honky Tonk Women ou Brown Sugar – mais il jouait dans les coulisses, pas devant le public. public. Ni lui ni son clavier n’étaient jugés assez sexy pour les Rolling Stones.

Et beaucoup d’entre eux étaient d’abord des artistes live, puis des artistes d’enregistrement. Leurs disques sont excellents, mais ils ne reflètent souvent pas à quel point ils étaient excitants sur scène : il fallait être là. Steampacket n’a même jamais fait d’album, juste quelques démos qui ont été publiées après leur séparation – elles ne sont pas aussi bonnes qu’elles l’étaient en live. Zoot Money et Graham Bond n’ont jamais eu de single à succès, mais je ne suis pas sûr qu’ils voulaient ce genre de succès commercial. Ils jouaient par amour de l’instrument, pas pour se hisser au Top of the Pops, et cela faisait partie de leur attrait. Ils étaient comme une société secrète pour connaisseurs, un underground musical avant que quiconque ne parle de musique underground.

Et à mesure que la décennie avançait, les claviéristes ont également progressé, s’éloignant de leurs racines soul-jazz. Nous considérons le heavy rock comme l’art du guitariste, mais dans Deep Purple, Jon Lord expérimentait la distorsion pour donner à l’orgue un son aussi puissant que celui des guitares. Rod Argent aussi lorsque les Zombies se sont séparés et qu’il a lancé Argent. Gary Brooker a quitté les Paramounts, a abandonné son piano électrique, a formé Procol Harum et a réalisé A Whiter Shade of Pale, un disque qui ne ressemblait à rien de ce que personne avait entendu auparavant. Dans les Small Faces, Ian McLagan change et adapte un style de jeu rythmique et blues jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à l’ère psychédélique : c’est lui qui anime vraiment Itchycoo Park ou le titre titre de Nut Gone Flake d’Ogdens. Keith Emerson met sa formation de musicien classique au service du son niçois : c’est le début du rock progressif. Et Rick Wakeman semblait sortir de nulle part : il venait tout juste de quitter le Royal College of Music lorsqu’il a joué cet incroyable rôle de Mellotron dans Space Oddity de David Bowie.

Statut de nom de famille… Steve Winwood en Suède, 1967. Photographie : Heritage Image Partnership Ltd/Alay

Certains de ces artistes sont plus connus que d’autres en 2024, et aucun d’entre eux n’est complètement oublié, mais je pense qu’ils méritent plus de reconnaissance et d’applaudissements qu’ils n’en reçoivent, et que les projecteurs soient braqués sur eux. Ils étaient innovants, importants et influents.

Ils m’ont certainement influencé, justement parce que Je ne pouvais rien faire de ce qu’ils faisaient. J’ai acheté un Vox Continental mais je n’arrivais pas à en tirer les sons qu’Alan Price faisait, et ma phobie du Hammond ne s’est jamais calmée. J’étais pianiste et j’essayais de jouer de l’orgue comme du piano, mais ça ne marche pas comme ça : c’est une technique complètement différente, que je ne parvenais pas à maîtriser. J’ai donc décidé de me concentrer sur le piano et l’écriture de chansons. C’était la bonne chose à faire. Quelques années plus tard, quand nous avions besoin d’un son d’orgue Hammond sur mon album Madman Across the Water, j’y ai pensé, puis j’ai appelé Rick Wakeman. C’était aussi la bonne chose à faire.