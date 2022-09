Elton John s’apprête à jouer à la Maison Blanche dans le cadre de sa tournée d’adieu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Elton John était sur le point de se produire à la Maison Blanche avant que le pianiste rockeur de renommée mondiale ne raccroche – dit-il – pour de bon.

John s’arrête sur la pelouse sud vendredi soir pour une émission qu’il appelle “A Night When Hope and History Rhyme”, une référence à un poème de l’Irlandais Seamus Heaney que le président Joe Biden cite souvent.

Ce sera le premier concert de John à la Maison Blanche depuis qu’il a joué avec Stevie Wonder lors d’un dîner d’État en 1998 en l’honneur du Premier ministre britannique Tony Blair. À 75 ans, John est en tournée d’adieu après avoir joué pendant plus de 50 ans.

Une tente géante en plein air et une scène ont été installées sur la pelouse de la Maison Blanche pour le spectacle. La liste d’invités de 2 000 personnes comprend des enseignants, des infirmières, des travailleurs de première ligne et des défenseurs des LGBTQ, ainsi que la défenseure des droits civiques Ruby Bridges et Jeanne White-Ginder, une militante du sida et mère de Ryan White, décédé des complications liées au sida en 1990.

ELTON JOHN REND HOMMAGE À LA REINE ELIZABETH LORS D’UN CONCERT À TORONTO

Le président Joe Biden devrait prononcer une allocution.

“Le président et la première dame célébreront les vastes contributions que Sir Elton a apportées tout au long de sa vie en tant qu’artiste et défenseur”, a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Sir Elton – qui a été fait chevalier en 1998 par la reine Elizabeth II – a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, joué plus de 4 000 spectacles dans 80 pays et enregistré l’un des singles les plus vendus de tous les temps, sa refonte de 1997 de “Candle In The Wind”. » pour faire l’éloge de la princesse Diana, qui s’est vendue à 33 millions d’exemplaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elton John a rendu hommage à feu la reine Elizabeth II lors de son spectacle à Toronto un jour après son décès. “Elle a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce et décence et une véritable bienveillance”, a déclaré John.

“J’ai 75 ans et elle a été avec moi toute ma vie, et je suis très triste qu’elle ne soit plus avec moi, mais je suis content qu’elle soit en paix”, a-t-il déclaré. “Je suis content qu’elle soit au repos, et elle le mérite. Elle a travaillé très dur.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

John a suivi son discours avec une représentation de “Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.