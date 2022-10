Elton John, Ringo Starr, Dennis Quaid et d’autres célébrités rendent hommage à feu Jerry Lee Lewis

Elton John, Ringo Starr et Dennis Quaid faisaient partie des célébrités qui ont rendu hommage à Jerry Lee Lewis après sa mort à l’âge de 87 ans.

La star du rock n’ roll, dont les plus grands succès incluent “Great Balls of Fire” et “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, est décédée vendredi à son domicile du Tennessee avec sa femme Judith à ses côtés, a confirmé son attaché de presse dans un communiqué de presse. . Il laisse dans le deuil Judith et ses enfants Ronnie, Lori, Phoebe et Jerry Lee III.

Aucune cause de décès n’a été donnée, bien que le chanteur ait souffert de nombreux problèmes de santé ces dernières années, dont un accident vasculaire cérébral en 2019. La semaine dernière, il a été intronisé au Country Music Hall of Fame mais n’a pas assisté à la cérémonie sur la recommandation de ses médecins.

“Sans Jerry Lee Lewis, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd’hui”, a écrit John sur Twitter, accompagné d’une photo de lui avec Lewis.

Le hitmaker de “Tiny Dancer” a poursuivi : “Il était révolutionnaire et excitant, et il a pulvérisé le piano. Un chanteur brillant aussi. Merci pour votre inspiration pionnière et tous les souvenirs rock ‘n’ roll. #RIP.”

JERRY LEE LEWIS, CHANTEUR DE “GREAT BALLS OF FIRE”, MORT À 87 ANS

John a rencontré Lewis pour la première fois lorsqu’ils se sont produits au New Orleans Jazzfest 2015. “Elton a dit que c’était le plus nerveux qu’il ait jamais été, plus que n’importe quel concert”, a déclaré le producteur du Jazzfest Quint Davis au Times-Picayune.

La biographie de David Buckley en 2007, “Elton”, citait le chanteur disant: “Jerry Lee Lewis a toujours eu une grande influence sur moi. C’est le meilleur pianiste de rock ‘n’ roll de tous les temps. Je ne pouvais pas jouer comme lui parce qu’il est trop rapide.”

Starr a tweeté : “Que Dieu bénisse Jerry lee Lewis paix et amour à toute sa famille Ringo.”

Quaid, qui a interprété Lewis dans le film « Great Balls of Fire » de 1989, a publié une déclaration qui disait : « Jerry Lee était un chrétien, une icône américaine et le plus grand pianiste du monde.

“Les gens écouteront ‘Great Balls of Fire’ et ‘Whole Lot of Shakin’ dans 500 ans. Il va me manquer. Que Dieu te bénisse Jerry Lee.”

“Malheureusement, l’un des pionniers du rock ‘n’ roll est décédé. Un rebelle jusqu’au bout. RIP, Jerry Lee Lewis”, a tweeté Gene Simmons.

Le membre des Rolling Stones, Ronnie Wood, a écrit sur Twitter : “RIP JLL the KILLER-What a man.”

Stephen King a tweeté: “RIP Jerry Lee Lewis. Le tueur est parti. Il pourrait jouer de ce piano, mon garçon. Je pense que je dois me jouer du Lewis Boogie.”

“Jerry Lee Lewis est décédé… REST EASY KILLER tu étais unique en son genre… #RIPJerryLee“, ont écrit les Oak Ridge Boys sur Twitter.

“L’un de mes souvenirs les plus vifs de Jerry Lee remonte à 1997, lorsqu’il était l’invité des” Monday Night Concerts “au Ryman”, a déclaré Sarah Trahern, PDG de la Country Music Association, dans un communiqué.

Trahern a poursuivi: “Ricky Skaggs et Brian Setzer ont rejoint Jerry Lee pour un set qui a commencé avec le classique” Great Balls of Fire “et s’est terminé par une interprétation émouvante de” The Old Rugged Cross “. Véritable force de la nature, c’était incroyable de pouvoir voir Jerry jouer en personne ce soir-là.”

“En tant que l’un des musiciens et artistes les plus talentueux de notre époque, cela me réchauffe le cœur de savoir qu’il a eu la chance d’accepter la place qui lui revient dans la salle sacrée en tant que membre de la nouvelle classe d’intronisés au Country Music Hall of Fame juste un il y a quelques semaines. Mes plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Jerry Lee pendant cette période.”

Un certain nombre de collègues et d’amis de Lewis ont partagé leurs souvenirs de l’artiste révolutionnaire dans des déclarations.

“C’est tellement triste d’apprendre que Jerry Lee Lewis est décédé. Je l’aime depuis que je l’ai rencontré pour la première fois et que j’ai travaillé avec lui au début des années 1970. Il était définitivement unique en son genre en tant qu’artiste et personne.” a écrit Crystal Gayle.

David Frizzell se souvient : “J’ai rencontré Jerry Lee Lewis avec mon frère Lefty à la fin des années 50 sur un plateau de télévision qu’ils tournaient et j’ai pu l’entendre chanter” Great Balls Of Fire “… puis des années plus tard, lorsque j’enregistrais en Californie dans le Au début des années 80 (lors d’une soirée de congé), nous sommes allés au Palamino Club pour voir le spectacle de Jerry (c’est-à-dire la nuit où ma femme et moi nous sommes rencontrés) et nous avons pu lui rendre visite brièvement.”

“Au cours des prochaines années, nous avons eu l’occasion de faire beaucoup de spectacles ensemble. Nous étions si fiers qu’il vienne d’être intronisé au Country Music Hall of Fame. ‘Say Hello to Heaven’ Jerry Lee”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Jerry Lee au début d’une session a mis son arme sur le piano. Silence. Ils font la session… Le lendemain, les musiciens viennent à la session et apportent tous leurs armes. C’était Jerry Lee”, a lu une déclaration de Don McLean. .

Beaucoup d’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leur admiration pour Lewis et ont parlé de l’influence que le musicien pionnier a eu sur leur carrière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS