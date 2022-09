NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Elton John a rendu hommage à feu la reine Elizabeth II lors de son spectacle à Toronto jeudi.

La reine Elizabeth est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse à l’âge de 96 ans.

“Elle a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce et décence et une véritable bienveillance”, a déclaré John.

“J’ai 75 ans et elle a été avec moi toute ma vie, et je suis très triste qu’elle ne soit plus avec moi, mais je suis content qu’elle soit en paix”, a-t-il déclaré. “Je suis content qu’elle soit au repos, et elle le mérite. Elle a travaillé très dur.”

John a suivi son discours avec une représentation de “Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi”.

Le concert était le deuxième de deux soirs au Rogers Centre de Toronto et faisait partie de sa tournée Farewell Yellow Brick Road, présentée comme sa dernière tournée.

John a été fait chevalier par la reine en 1998, un an après la mort de son amie la princesse Diana. Le prince Charles a également nommé le musicien et mécène de l’association caritative membre de l’Ordre des compagnons d’honneur l’année dernière.

L’interprète de “Don’t Go Breaking My Heart” a également partagé un hommage à la reine Elizabeth sur son compte de réseau social après que la famille royale a publiquement annoncé sa mort.

“Comme le reste de la nation, je suis profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth.

“Elle était une présence inspirante à côtoyer et a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante.

“La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, et elle me manquera beaucoup”, a-t-il conclu.

La reine Elizabeth II a été précédée dans la mort par son mari, le prince Philip, qui a passé plus de sept décennies à soutenir la reine.

Le duc d’Édimbourg, l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans. Elizabeth et Philip ont été mariés pendant plus de 70 ans et ont eu quatre enfants : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

À sa mort, Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps. Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant le jubilé de platine en juin pour marquer l’occasion.

L’Associated Press et Stephanie Nolasco de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.