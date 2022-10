Elton John remercie l’Ohio State University et la fanfare de l’Université de l’Iowa pour leur hommage à la mi-temps

Les fanfares de l’Ohio State University et de l’Université de l’Iowa ont pris le terrain au stade de l’Ohio samedi pour un spectacle à la mi-temps sur le thème d’Elton John.

Les deux groupes ont rendu hommage à l’homme-fusée lors de leur performance à la mi-temps lors du match de football de samedi où ils ont joué sept des succès les plus populaires de John.

Les groupes ont joué “Goodbye Yellow Brick Road”, “Saturday Night’s Alright for Fighting”, “Don’t Go Breaking My Heart”, “Crocodile Rock”, “Tiny Dancer” et “I’m Still Standing”.

John s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier les groupes pour leur hommage.

“Merci, @tbdbitl et @hawkeyeband ! Quel dévouement incroyable avec tant de créativité !” a écrit le chanteur.

Cette performance a également marqué la première fois en près de 30 ans que le groupe de l’Ohio State University a joué un spectacle combiné à la mi-temps avec une autre école.