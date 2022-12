Elton John quitte Twitter — RT Games & Culture

L’icône de la pop Elton John a annoncé vendredi qu’il n’utiliserait plus Twitter, accusant la nouvelle direction de la plateforme de permettre à la désinformation de se propager après les récents changements de politique. Le chanteur britannique est le dernier d’une longue lignée de célébrités à avoir quitté Twitter depuis son rachat par Elon Musk.

« Toute ma vie, j’ai essayé d’utiliser la musique pour rassembler les gens. Pourtant, cela m’attriste de voir comment la désinformation est maintenant utilisée pour diviser notre monde », John a tweeté. “J’ai décidé de ne plus utiliser Twitter, compte tenu de leur récent changement de politique qui permettra à la désinformation de prospérer sans contrôle.”

Musk lui-même a répondu, demandant à l’artiste de 75 ans « Y a-t-il des informations erronées en particulier qui vous préoccupent ? » Elton John n’a pas répondu.

J’aime ta musique. J’espère que vous reviendrez. Y a-t-il des informations erronées en particulier qui vous préoccupent ? – Elon Musk (@elonmusk) 9 décembre 2022

Plus tard dans le fil, le compte du site Web Niche Gamer a suggéré que le tweet de John était l’œuvre de “une nouvelle personne marxiste des médias sociaux avec des lésions cérébrales.” Musc a écrit en réponse que “la plupart des célébrités n’écrivent pas leurs propres messages,” ajoutant que “plus devrait,” et ce serait “il vaut mieux entendre directement d’eux.”

Depuis qu’il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, Musk a licencié plus de la moitié du personnel de la plateforme et annulé certaines de ses politiques de censure, tout en annonçant une amnistie pour les comptes précédemment interdits, dont celui de l’ancien président américain Donald Trump.















Les critiques libéraux disent que les actions de Musk ont ​​ouvert les vannes à une augmentation de “discours de haine” avec l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, l’accusant de faciliter une “Volume croissant de colère, de haine et d’antisémitisme.” Musk soutient que “impressions de discours de haine,” qui mesurent combien de fois les tweets haineux sont consultés, ont en fait diminué au cours du mois dernier, tandis que la base d’utilisateurs de Twitter a augmenté.

Elton John est loin d’être la première célébrité à annoncer publiquement son départ de Twitter depuis le rachat de Musk. Cet exode d’artistes comprend le comédien Jim Carrey, l’animateur de télévision Whoopi Goldberg, le mannequin Gigi Hadid et le musicien Moby, ce dernier a dit il a été offensé par la publication de Musk “alt-droite” mèmes et images de ses armes. De ce qui précède, seuls Hadid et Goldberg ont effectivement supprimé leurs comptes.