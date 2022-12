Elton John quitte Twitter pour “désinformation”, Elon Musk dit “J’espère que vous reviendrez”

Je vous aime tous les deux, Space cowboy 🤠 🚀 et rocket man 🚀 🕺🏻J’espère que toute mauvaise interprétation pourra être résolue positivement, vous avez tous les deux mon admiration et mon respect 🫡 et vous avez tous les deux fait des choses incroyables pour l’humanité 🕊️ pic.twitter.com/cKJYVbqIMn– Carlos E Guerra (@cguerra_82) 10 décembre 2022