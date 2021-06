Elton John qualifie JoJo Siwa de « brillant exemple » lors d’un événement LGBTQ

Elton John fait l’éloge de la superstar en ligne JoJo Siwa.

La musicienne légendaire a félicité la sensation YouTube de 18 ans, qui s’est révélée membre de la communauté LGBTQ en janvier, pour s’être « partagée avec le monde » à la fin de l’avantage virtuel « Can’t Cancel Pride » organisé par iHeartRadio et P&G.

« Je suis ravi que vous ayez rejoint notre belle communauté », a déclaré John, qui est ouvertement gay. « Vous êtes capable de faire quelque chose qui a pris des décennies aux gens de ma génération. »

La deuxième prestation de secours annuelle visait à créer de la visibilité et à collecter des fonds pour les problèmes LGBTQ. Siwa a interprété sa chanson de 2016 « Boomerang », mais avant de monter sur scène, le chanteur de « Rocketman » a partagé son cri.

« Non seulement vous vivez votre vérité, mais vous êtes un exemple brillant pour les jeunes du monde entier et leurs familles en montrant que l’amour est l’amour et que les gens sont des gens et c’est tout », a-t-il ajouté.

Dans une interview accordée à People en janvier, Siwa a déclaré qu’elle « n’a jamais voulu que (mon coming out) soit un gros problème », en particulier pour sa jeune base de fans.

« Je connais depuis que je suis petite », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait « beaucoup de choses qui auraient pu disparaître à cause de ma vie amoureuse ». Siwa a déclaré qu’elle avait été critiquée et négative par certains de ses partisans lors de sa première sortie.

Siwa a officialisé sa relation avec sa petite amie, Kylie Prew, sur Instagram un mois après son coming out. Elle a posté une série de photos des deux ensemble et a écrit : « J’ai été la plus heureuse de ma vie ! »

Elle a décrit sa petite amie, qui a été taguée dans le message, comme « la personne la plus aimante, la plus solidaire, la plus heureuse, la plus protectrice et la plus belle personne parfaite au monde ».

Des célébrités et des stars d’Internet se sont rendues dans la section des commentaires pour encourager le couple.

Paris Hilton a partagé deux emojis en forme de cœur.

Personnalité Internet Doug The Pug a écrit: « Le meilleur des humains !!! Tellement heureux pour vous !! »

Le chorégraphe Mark Meismer a écrit : « OUI, si heureux pour vous deux. »

Contribution : Jenna Ryu, Sara M Moniuszko