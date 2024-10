Elton John porte sa vieille rotule en collier après un problème de santé

Oubliez « Rocket Man ». Elton John est en train de devenir l’homme bionique.

Le lauréat d’un Grammy, âgé de 77 ans, attire toujours l’attention avec ses tenues audacieuses et audacieuses, mais son dernier accessoire en faisait partie.

John a fait tourner les têtes lorsqu’il s’est présenté à la première britannique d’un nouveau documentaire sur lui-même, Jamais trop tardjeudi 10 octobre, portant prétendument sa vieille rotule autour du cou.

Elton John assiste au gala « Elton John : Never Too Late » au BFI London Film Festival. Gareth Cattermole/Getty Images pour BFI

Elton John porte son collier rotule. Getty Images

Le chanteur de « Crocodile Rock » avait l’air élégant dans un costume marron sur mesure et une chemise rayée. Cependant, son collier, qui représentait une partie de l’un de ses genoux – qu’il avait tous deux remplacé – a stupéfié tout le monde au BFI London Film Festival, selon Nous chaque semaine.

L’accessoire préféré de John n’était cependant pas le collier rotule. C’est son mari, David Furnish, 61 ans, qui l’a accompagné à l’événement.

Furnish a réalisé le film sur le musicien « Tiny Dancer », avec qui il partage deux enfants : ses fils Zachary, 13 ans, et Elijah, 11 ans.

David Furnish et Elton John. Gareth Cattermole/Getty Images pour BFI

« Il y a des moments dans le tournage du film où cela a commencé à devenir trop pour moi. J’ai commencé à ressentir beaucoup d’anxiété et beaucoup d’émotion », a déclaré Furnish. Bonjour! à la première. « C’est une responsabilité – mais pour moi – c’est aussi une joie parce que je connais une facette d’Elton que le reste du monde ne connaît pas. Et il était vraiment important pour nous de capturer sa voix authentique et son cœur vraiment, vraiment, honnêtement, et je pense que nous l’avons fait.

Elton John participe à la Fashion Week de Paris 2024. Getty Images pour Valentino

Il a également évoqué les problèmes de santé de John, affirmant que son mari « parle très ouvertement de sa mortalité. Ce n’est pas une chose facile à entendre. Et vous prenez vraiment sa vulnérabilité et vous la mettez à l’écran pour que les gens la voient.

L’emblématique musicien a parlé franchement de ses problèmes de santé lors de la projection du film au Festival du film de New York au début du mois.

« Pour être honnête avec vous, il ne reste plus grand-chose de moi », a partagé John. «Je n’ai ni amygdales, ni végétations adénoïdes, ni appendice. Je n’ai pas de prostate. Je n’ai ni hanche droite, ni genou gauche, ni genou droit. En fait, la seule chose qui me reste, c’est ma hanche gauche.

Elton John marchant avec une canne en février 2024. FilImage

Il a ajouté qu’il était « toujours là », disant : « Et je ne peux pas vous remercier. [enough]vous êtes ceux qui m’ont créé.

En raison d’avoir récemment subi une intervention chirurgicale, John a raté les Emmy Awards 2024 en janvier, où il a obtenu le statut EGOT – Emmy, Grammy, Oscar, Tony.

Le mois dernier, le chanteur de « Goodbye Yellow Brick Road » a révélé qu’il se remettait d’une « grave infection oculaire » qui affectait sa vision.

Elton John se produit lors de la première étape au Royaume-Uni de sa tournée « Farewell Yellow Brick Road ». Getty Images

« Au cours de l’été, j’ai souffert d’une grave infection oculaire qui m’a malheureusement laissé une vision limitée d’un œil », a-t-il écrit dans un article. sur Instagram. « Je suis en train de guérir, mais c’est un processus extrêmement lent et il faudra un certain temps avant que la vue ne revienne à l’œil touché. »

John a souffert de problèmes de santé dans le passé.

Le chanteur de « Tiny Dancer » a reçu un stimulateur cardiaque dans les années 1990 après avoir découvert qu’il avait un rythme cardiaque irrégulier alors qu’il faillit s’évanouir lors d’une partie de tennis.

Elton John en prestation. Getty Images pour la Fondation Elton John contre le SIDA

« Dieu merci pour le système médical britannique, car j’ai passé tous les tests connus de l’homme pour découvrir exactement ce qui n’allait pas », a-t-il déclaré plus tard. Pierre roulante de l’épreuve.

En 2009, John a été hospitalisé pour la grippe et une infection bactérienne. En 2013, les médecins ont découvert un abcès à son appendice et il a souffert d’une « grippe gastrique » en 2016.

Elton John assiste à la cérémonie de remise du prix Gershwin 2024. FilImage

John souffre également d’une perte auditive causée par des décennies de tournées.

En septembre 2021, a révélé le chanteur, il est tombé et s’est blessé, ce qui lui a valu de reporter plusieurs dates de tournée au Royaume-Uni.

Plus tôt cette année, John a annoncé qu’il se retirait des tournées pour se concentrer sur sa famille.

« Nous avons nos fils, vous savez, ils entrent maintenant dans l’adolescence », a déclaré Furnish à Entertainment Tonight à propos de la décision de son mari. « Nous ne voulons rien manquer. Nous voulons être présents pour cela. C’est en quelque sorte une décennie clé, je pense, dans la vie d’un enfant. Il fait ça depuis 60 ans, donc c’est agréable de passer du temps à la maison avec sa famille.