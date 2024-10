Elton John manque d’organes à prélever et d’articulations à remplacer. Lors de la première new-yorkaise de son film documentaire Elton John : jamais trop tardl’icône de la musique a donné un bref aperçu de son parcours de santé en énumérant : « Je n’ai ni amygdales, ni végétations adénoïdes, ni appendice. Je n’ai pas de prostate. Je n’ai ni hanche droite, ni genou gauche, ni genou droit. En fait, la seule chose qui me reste, c’est ma hanche gauche.

Mais ce qu’il a, c’est un sens de l’humour et un solide système de soutien. « Pour être honnête avec vous, il ne reste plus grand-chose de moi », a-t-il déclaré, selon Personnes. John a subi une arthroplastie du genou en janvier et, pas plus tard que le mois dernier, a révélé qu’il se remettait d’une grave infection oculaire qui avait altéré sa vision. « Mais je suis toujours là », a-t-il poursuivi. « Et je ne peux pas te remercier [enough]vous êtes ceux qui m’ont créé.

John a ensuite remercié son mari, David Furnish, et leurs deux fils, Zachary et Elijah. « Je n’ai jamais ressenti un bonheur aussi grand que maintenant », a-t-il partagé. Il passe plus de temps avec eux maintenant qu’il a officiellement pris sa retraite des tournées. Sa tournée Farewell Yellow Brick Road s’est terminée en juillet 2023. « Comme vous le savez, j’ai décidé d’arrêter la tournée parce que j’ai 77 ans », a déclaré John. « J’ai fait tout ce qu’il y avait à faire, jouer. J’ai réussi. J’y suis allé et je l’ai fait.

Tendance

Pourtant, même sans tournée, John a maintenu son lien avec l’art de créer de la musique, quelque chose qu’il a partagé comme étant la clé pour lui permettre de traverser « les bons et les mauvais moments » au fil des ans. « Je dois encore faire de la place car je vais toujours avoir de la musique dans ma vie. Mais les choses les plus importantes dans ma vie sont David, Zachary et Elijah, ainsi que ma famille et mes amis. J’ai découvert l’utopie et je suis tellement ravi », a-t-il déclaré, ajoutant : « Même lorsque j’étais dans mes moments les plus sombres, je jouais toujours de la musique, j’enregistrais toujours de la musique, donc je dois dire merci à la musique d’être la plus une inspiration incroyable pour moi tout au long de ma vie.

John passe une partie importante de Jamais trop tard réfléchissant à l’évolution de sa relation avec la musique. Le film, qui arrive dans certaines salles aux États-Unis et au Royaume-Uni le 15 novembre, suit le musicien dans sa tournée d’adieu avec un aperçu de sa vie de famille et des archives de séquences de ses plusieurs décennies de carrière. Le documentaire sera diffusé sur Disney+ le 13 décembre.