Elton John partage un aperçu du duo de Britney Spears “Hold Me Closer”

Mardi, le légendaire interprète Elton John a donné aux fans un aperçu de son nouveau morceau avec la pop star Britney Spears.

La chanson “Hold Me Closer” est une nouvelle interprétation de la chanson classique de John de 1971 “Tiny Dancer”. Ce sera la première nouvelle sortie de Spears depuis son album studio “Glory” de 2016.

John a donné aux convives français un avant-goût du single alors qu’il se rendait sur Instagram pour partager une performance intime et brève à La Guérite à Cannes.

Dans la vidéo, on voit le chanteur de “Bennie and the Jets” serrer la main du DJ du restaurant et s’asseoir pour se préparer à sa performance, car il a subi une opération à la hanche l’année dernière.

John a salué la foule tout en arborant un ensemble de deux pièces assorti coloré qui avait Mickey Mouse en vedette sur le design de la chemise, avec des lunettes de soleil à rayures noires et blanches, accompagnées de bijoux en or.

Une fois que la chanson a commencé à jouer, John l’a présentée en disant: “D’accord, ‘Hold Me Closer.’ Britney Spears, Elton John… c’est parti !”, puis a donné un aperçu de la piste.

Le Rock and Roll Hall of Famer a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il s’était associé à Spears sur le duo, qui devrait être son premier single depuis qu’un juge a mis fin à ses 13 ans de tutelle en novembre 2021.

John a également sorti une collaboration avec la chanteuse “Levitating” Dua Lipa sur la chanson à succès “Cold Hearts”.

Le morceau combinait ses chansons classiques “Rocket Man” et “Sacrifice”. L’air est instantanément devenu un hit et a marqué le premier single n ° 1 de John au Royaume-Uni en 16 ans.

À la fin de la vidéo Instagram, John a remercié la foule et a annoncé que “Hold Me Closer” sortira vendredi.

La vidéo s’est terminée avec John marchant dans une salle comble et semblant prendre un selfie avec un fan.

Il a partagé une publication Instagram supplémentaire taquinant la chanson avec Spears mercredi, en écrivant: “#HoldMeCloser Coming Friday.”

