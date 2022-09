Elton John organisera un concert à la Maison Blanche

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Elton John doit se produire vendredi à la Maison Blanche.

Le concert aura lieu sur la pelouse sud. L’événement s’appelle “A Night When Hope and History Rhyme”, une référence à un poème de Seamus Heaney que le président Joe Biden cite souvent.

La performance de South Lawn est organisée avec A+E Networks et History Channel. Selon la Maison Blanche, le public comprendra des enseignants, des infirmières, des étudiants, des défenseurs des droits des homosexuels et d’autres.

JAMES TAYLOR CHANTE ‘FIRE AND RAIN’ POUR LANCER LA CÉLÉBRATION DE LA LOI SUR LA RÉDUCTION DE L’INFLATION DE LA MAISON BLANCHE

Bien que des stars comme John aient évité la Maison Blanche pendant que le président Donald Trump était au pouvoir, Biden a parfois présenté des invités musicaux.

Plus récemment, James Taylor a joué quelques chansons lors de l’événement de la semaine dernière commémorant l’adoption d’une législation qui s’attaque aux prix des médicaments sur ordonnance, au changement climatique et à d’autres problèmes.

Le six fois lauréat d’un Grammy Award, 74 ans, a chanté “Fire and Rain” devant la Maison Blanche dans l’après-midi du 13 septembre. Taylor était assis dans un blazer bleu marine et un chapeau gris alors qu’il grattait sa guitare devant des caméras et du public.

Une source a partagé avec Fox News Digital que Taylor offrait des services gratuits, ce qui signifie qu’il a fait don de son temps et a renoncé à toute commission de performance.

Taylor a partagé son opinion sur la politique dans le passé, disant un jour que Barack Obama était le plus grand président de tous les temps.

“Je regarde la politique depuis (Dwight) Eisenhower et Adlai Stevenson, quand les dinosaures parcouraient la Terre, et Obama est mon président préféré, préféré”, a déclaré Taylor dans une interview en 2016. “Je suis juste reconnaissant pour chaque jour qu’il est Je suis tellement fier qu’il représente mon pays et je pense qu’il me représente – je pense qu’il représente l’Amérique que je connais.”

Janelle Ash de Fox News Digital et Associated Press ont contribué à ce rapport.