Elton John livre la dernière performance de sa tournée d’adieu: « Ça a été ma pierre angulaire »

Après cinq ans et 330 spectacles, Elton John fait ses adieux aux tournées.

Le chanteur a terminé sa tournée « Farewell Yellow Brick Road » à Stockholm, en Suède, samedi soir.

Selon la BBC, pendant l’émission, l’icône de la musique primée aux Grammy Awards a déclaré au public : « Ça a été ma force vitale de jouer pour vous, et vous avez été absolument magnifiques. »

La tournée a débuté en 2018 et a été retardée de près de deux ans après la pandémie de COVID-19 en 2020, et a finalement repris en 2022.

Sur son Instagram, le chanteur de « Your Song » a partagé une vidéo revenant sur certains des moments forts de la tournée et a écrit dans la légende : « Quel voyage a été cette tournée et maintenant nous nous retrouvons à la fin. Ce soir est la dernière nuit. »

Dans la vidéo, il a été noté que plus de 6 250 000 personnes ont assisté aux spectacles, et le clip a partagé des photos de personnes en costume, dont l’une des deux demandes en mariage qui ont eu lieu.

La BBC a rapporté lors du concert final que John a commencé la performance avec « Benny and the Jets » et a inclus plusieurs de ses autres succès, tels que « Tiny Dancer », « Rocket Man » et « Candle in the Wind ».

John a confirmé pendant le spectacle qu’il « ne serait plus jamais en tournée » et a déclaré: « Je veux apprécier ma famille, mes fils, mon mari, tout. Je l’ai mérité. »

Le point de vente a également partagé qu’un message vidéo de Chris Martin de Coldplay a été diffusé pendant le spectacle, disant à John et à la foule : « De tous les groupes et artistes que vous avez aidés et inspirés, nous vous aimons tellement. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous que vous avez fait pour la Fondation contre le sida, chaque fois que vous avez été gentil avec quelqu’un. »

La tournée « Farewell Yellow Brick Road » est l’une des tournées de concerts les plus rentables de tous les temps, atteignant 900 millions de dollars de ventes de billets selon Billboard.