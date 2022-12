Elton John jouera le dernier spectacle britannique à Glastonbury 2023: “Mère de tous les envois”

La légende de la musique Elton John a annoncé que son dernier spectacle en Grande-Bretagne aura lieu au Festival de Glastonbury l’été prochain.

La performance fait partie de la tournée mondiale d’adieu du célèbre pianiste rock connu sous le nom de “Farewell Yellow Brick Road”, qui a débuté en 2018.

“Cela me fait un immense plaisir de vous annoncer que le seul et unique Elton John fera sa toute première apparition à Glastonbury, en tête d’affiche de la Pyramid Stage le dimanche soir de l’année prochaine”, a déclaré vendredi l’organisatrice Emily Eavis. “Ce sera le dernier spectacle au Royaume-Uni de la dernière tournée d’Elton, nous allons donc clôturer le Festival et marquer cet énorme moment de nos deux histoires avec la mère de tous les envois.”

L’interprète de “Tiny Dancer” et de “Rocket Man” a récemment conclu son dernier spectacle aux États-Unis avec une performance étoilée au Dodger Stadium de Los Angeles. L’émission comprenait même un message enregistré de Meghan Markle et Price Harry.

Le duc et la duchesse de Sussex a remercié John d’avoir “été un ami” pour eux, leurs enfants et la défunte mère de Harry, la princesse Diana, dans un message préenregistré.

Sir Elton – qui a été fait chevalier en 1998 par la reine Elizabeth II – a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, joué plus de 4 000 spectacles dans 80 pays et enregistré l’un des singles les plus vendus de tous les temps, sa refonte de 1997 de “Candle In The Wind”. » pour faire l’éloge de la princesse Diana, qui s’est vendue à 33 millions d’exemplaires.

La tête d’affiche de Glastonbury est peut-être la dernière émission de John au Royaume-Uni, mais ce ne sera pas sa dernière émission dans l’ensemble. Sa tournée d’adieu devrait se terminer en Suède en juillet 2023. John a déjà précisé qu’il n’avait fini que de voyager – pas de faire de la musique.

