Elton John n’a pas pu s’empêcher de s’impliquer après le lancement d’une tendance virale autour de sa chanson Step Into Christmas.

Le chanteur légendaire, 73 ans, a montré son enthousiasme pendant la période des fêtes sur son compte TikTok avec son dernier clip vidéo.

Le hitmaker de Rocket Man s’est déguisé en Père Noël et a mis un sourire sur le visage de ses fans aux côtés de son mari David Furnish et de leurs enfants Zachary, neuf ans, et Elijah, sept ans.

Ses enfants sont rarement vus sur ses réseaux sociaux, c’était donc une grosse affaire pour la star de publier une vidéo des deux.

Les enfants d’Elton étaient déguisés en elfes du Père Noël alors qu’ils se joignaient à l’amusement avec leurs parents.







(Image: eltonjohn / TikTok)



Les utilisateurs de TikTok ont ​​partagé leurs propres extraits sur l’application alors qu’ils dansaient sur l’air classique de Noël d’Elton de 1973.

David, 58 ans, a épaté ses fans alors qu’il sortait dans un incroyable costume explosif.

Il a également ajouté des verres de pudding de Noël géniaux pour une sensation de fête supplémentaire.







(Image: eltonjohn / TikTok)



Clairement inspiré par ses fans pour faire la vidéo, Elton a écrit comme légende: « Nous avons été tellement inspirés par toutes vos incroyables vidéos #StepIntoChristmas que nous avons fait les nôtres! »

Sa vidéo vient après que ses fans aient partagé les vidéos TikTok alors qu’ils montaient leurs décorations au milieu de la pandémie.

La semaine dernière, le chanteur a révélé que lui et David avaient une tradition à laquelle ils adhèrent chaque année à Noël.







(Image: eltonjohn / TikTok)



Ils suivent une stricte « règle du don » car la famille « n’a besoin de rien » car ils sont « très bénis ».

Elton a déclaré aux Loose Women: «Nous avons une règle du don unique parce que nous n’avons besoin de rien, nous sommes très bénis dans la vie.

«Ce que j’attends le plus avec impatience, c’est Noël avec nos fils, car il n’y a rien de tel que Noël avec les enfants.







(Image: eltonjohn / TikTok)



« Toute la magie pour nous avec Noël vient de disparaître des charts depuis que nous avons eu nos garçons. »

Son message doux et désintéressé a certainement fait sourire le panéliste.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.