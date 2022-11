Elton John fonce vers la retraite au Dodger Stadium

Quarante-sept ans après avoir monté sur scène au Dodger Stadium de Los Angeles dans un uniforme de baseball à paillettes en tant que plus grande pop star du monde, Elton John est monté sur la même scène dimanche soir vêtu d’un peignoir éblouissant des Dodgers, un uniforme plus approprié pour un homme de 75 ans au bord de la retraite.

La foule de plus de 50 000 personnes a hurlé au moment des dernières minutes du dernier concert nord-américain d’une tournée que John dit être sa dernière.

“Je veux passer du temps avec ma famille car j’aurai 76 ans l’année prochaine, a-t-il déclaré. “Je veux les faire sortir et vous montrer pourquoi je prends ma retraite.”

Il a embrassé et embrassé son mari, David Furnish, tandis que ses deux fils, Zachary, 11 ans, et Elijah, 9 ans, portant des vestes assorties des Dodgers qui lisaient « Elton » au dos, saluaient joyeusement la foule.

John a ensuite fait irruption dans “Goodbye Yellow Brick Road”, l’inévitable chanson finale qui a donné son nom à la tournée “Farewell Yellow Brick Road”.

La foule pleine d’hommes et de femmes fusées, de bébés en jean bleu et de dames de Los Angeles, beaucoup de l’âge de John mais beaucoup dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine, se sont balancés et ont chanté comme ils l’avaient fait tout au long du spectacle de deux heures pendant des chansons comme “Rocket Man ” et ” Tiny Dancer “. Certains ont essuyé des larmes.

Beaucoup portaient leurs propres paillettes et paillettes, des lunettes étincelantes, des hauts-de-forme, des boas de plumes et, dans quelques cas, des costumes Donald Duck, représentant les étapes de la carrière de 55 ans de John.

“Merci à tous de vous être déguisés”, a déclaré John, “cela me rend si heureux lorsque vous portez les costumes les plus fantastiques.”

À la fin de cette dernière chanson, John a jeté le peignoir et a exposé une autre tenue de retraite, un survêtement vert et rouge, et est monté dans un petit ascenseur clair qui l’a soulevé dans une ouverture en arrière-plan. On pouvait alors le voir sur un écran vidéo géant marchant sur une route de briques jaunes au loin.

Beaucoup d’autres ont rejoint John pour l’occasion.

Kiki Dee est montée sur scène pour chanter leur duo “Don’t Go Breaking My Heart”.

“En 1975, cette femme était ici avec moi et nous avons chanté cette chanson”, a déclaré John en faisant sortir Dee. “Je lui ai demandé de venir recréer ce moment incroyable.”

John a sauté de sa place de clavier habituelle, a attrapé un micro et a chanté et dansé avec Dee pendant que son pianiste de répétition Adam Chester martelait les touches à sa place.

John a joué “Don’t Let the Sun Go Down on Me” en hommage aux quatre compagnons du groupe décédés au cours de sa carrière, et après le premier couplet, un autre invité a crié “Mesdames et messieurs, Brandi Carlile!”

Le moment était un hommage tacite à un autre collaborateur décédé, George Michael, qui a fait un duo avec John de la même manière sur la chanson en 1991.

Carlile, qui a joué un rôle central dans le récent retour sur scène de Joni Mitchell, portait son propre costume à paillettes sur le thème de Dodger. Elle a entonné ses couplets et a fait un « pouvez-vous croire cela ?! face à la foule alors que John passait son bras autour d’elle et s’imprégnait des applaudissements.

Une boîte à rythmes battait alors que Dua Lipa, dans une robe noire qui contrastait avec les étincelles de tout le monde, sortait pour le premier des rappels, “Cold Heart”, son tube de 2021 avec John.

“Je ne peux pas vous dire ce que ça fait d’avoir 75 ans et d’avoir le record de n ° 1 dans le monde”, a déclaré John après. “Et c’était mon tout premier hit, il y a 52 ans.”

Il a commencé à jouer des accords de piano et a chanté “C’est un peu drôle, ce sentiment à l’intérieur”, la première ligne de “Your Song” des années 1970.

“C’était ta chanson, Los Angeles!” cria-t-il après.

Environ deux heures plus tôt, après être monté sur scène dans un smoking avec des paillettes qui s’enflammaient en un dessin de flamme et avoir ouvert le concert avec “Benny and the Jets”, il a expliqué l’importance de la ville pour sa musique.

“Très bien, c’est une nuit très spéciale pour moi, une nuit très émouvante pour moi, et ça a été un long voyage, et je suis venu pour la première fois ici en Amérique en 1970 à la Cité des Anges, Los Angeles, et j’ai joué dans un club appelé le Troubadour.

Le concert, diffusé en direct sur Disney +, était le dernier d’une aventure de trois nuits au stade (et son 103e spectacle dans la région de Los Angeles, a-t-il déclaré à la foule). La tournée Farewell Yellow Brick Road a commencé en septembre 2018 avec la première des plus de 300 dates prévues. Il a été suspendu en 2020 en raison de la pandémie de COVID et a repris en 2021.

En janvier, John se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis en Grande-Bretagne et en Europe. Il devrait terminer en Suède en juillet, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’avait fini que de voyager, pas de faire de la musique.

Beaucoup de ceux qui le soutiennent font partie de son groupe depuis le début, ou très près, y compris Nigel Olsson, son batteur depuis 1969, et Davey Johnstone, son guitariste depuis 1971, qui à 71 ans se tenait sur le devant de la scène et a mené le groupe à travers une version déchirante de “Saturday Night’s Alright for Fighting”.

John a également fourni un rare aperçu sur scène d’un collaborateur encore plus ancien, l’homme qui a écrit la plupart des mots que la foule a chantés toute la nuit, le parolier Bernie Taupin.

“Nous écrivons ensemble depuis 1967”, a déclaré John en serrant dans ses bras Taupin, qui n’aurait pas pu mieux contraster avec son partenaire d’écriture avec sa tête chauve et son manteau uni aux tons de terre. “Nous nous aimons toujours plus que nous ne l’avons jamais fait auparavant.”

—Andrew Dalton, Associated Press

ConcertsPop Music