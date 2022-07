Elton John fait ses adieux à Philly avec la performance de “Philadelphia Freedom”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le légendaire interprète Elton John fait ses adieux.

Concluant une carrière de plus de 50 ans avec une tournée d’adieu, le pianiste et chanteur britannique a créé certaines des musiques les plus mémorables et les plus durables de l’histoire du pop-rock, des chansons gravées dans l’ADN collectif de l’humanité.

John a lancé la dernière étape de sa tournée d’adieu nord-américaine vendredi soir au Citizens Bank Park, domicile des Phillies de Philadelphie. Et oui, il a ressenti l’amour cette nuit-là.

“L’Amérique m’a rendu célèbre et je ne remercierai jamais assez ce pays”, a-t-il déclaré au public. “Merci pour la loyauté, l’amour, la gentillesse que vous m’avez témoignés.”

Il a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, a joué plus de 4 000 spectacles dans 80 pays et a enregistré l’un des singles les plus vendus de tous les temps, son remaniement de 1997 de “Candle In The Wind” pour faire l’éloge de la princesse Diana, qui a vendu 33 millions d’exemplaires.

Au cours de sa performance à Philadelphie, John a joué “Philadelphia Freedom”, qu’il a dédiée à la foule de sa ville natale comme “l’une des plus grandes villes dans lesquelles j’ai jamais joué”. C’était son 52e concert dans la Cité de l’amour fraternel.

John a présenté cette tournée pour la première fois en 2020.

“J’ai passé du temps à la maison avec ma famille pendant que le monde naviguait à travers la pandémie de COVID. Mais, ça me manque vraiment d’être sur la route et de jouer pour mes fans bien-aimés dans mon Farewell Yellow Brick Road Tour”, a déclaré John. à l’époque.

“Alors que les scientifiques font de grands progrès, nous préparons de grands projets pour un retour aux tournées qui nous permettra d’assurer la santé et la sécurité de tous.”

La tournée de 5 ans d’Elton se termine officiellement le 8 juillet 2023 à Stockholm, en Suède.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.