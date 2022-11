Elton John fait ses adieux à l’Amérique avec un spectacle final “émotionnel” à Los Angeles

Elton John a signé le dernier concert américain de sa tournée d’adieu dimanche avec un spectacle typiquement flamboyant à Los Angeles.

Vêtu d’un peignoir à paillettes, Elton John a signé dimanche le dernier concert américain de sa tournée d’adieu avec un spectacle typiquement flamboyant à Los Angeles, la ville qui l’a propulsé vers la renommée mondiale il y a un demi-siècle.

John est monté sur la scène du Dodger Stadium – l’arène de baseball qui a accueilli deux de ses spectacles les plus célèbres et déterminants pour sa carrière en 1975 – pour ce qu’il a qualifié de concert “très spécial et très émouvant” diffusé en direct sur Disney +.

“Comme vous le savez, j’arrête les tournées et ce sera mon dernier concert en Amérique et au Canada”, a-t-il annoncé avant de faire monter sur scène son mari David Furnish et leurs deux fils, avec qui il compte passer plus de temps.

Le musicien britannique de 75 ans a eu une longue histoire d’amour profondément réciproque avec Los Angeles.

Comme décrit dans le film biopic à succès de 2019 Rocketmanla carrière naissante de John a reçu un coup de pouce stratosphérique avec son premier spectacle américain à la discothèque Troubadour à West Hollywood en 1970.

“Vous savez quoi? J’ai d’abord réussi en Amérique”, a déclaré John dimanche.

“Vous avez acheté les singles et les albums et les 8 titres, les cassettes, les CD. Et plus important encore, vous avez acheté les billets pour les spectacles.”

Au cours de la première moitié des années 1970, John a sorti d’innombrables chansons à succès, dominant les charts pop avec des morceaux tels que Ta chanson et Petite danseuseet a perfectionné son personnage extravagant sur scène.

Cette époque a culminé avec deux soirées légendaires en 1975 au Dodger Stadium, où il s’est produit devant un public nombreux dans une version sur mesure à paillettes de l’uniforme de l’équipe de baseball.

Dans un clin d’œil au passé, John est réapparu sur scène dimanche pour le rappel du concert vêtu d’un peignoir sur le thème des Dodgers et d’une casquette de baseball doublée de perles.

“Soyez gentils les uns avec les autres, d’accord ? Et adieu !” a-t-il conclu, avant de se lancer dans son hymne Au revoir route de briques jaunes.

L’ensemble couvrant toute la carrière, avec des succès de Rocher aux crocodiles à Bougie dans le venta suscité des acclamations bruyantes et des chants d’environ 55 000 fans, dont beaucoup portaient des boas de plumes, des lunettes de soleil et – bien sûr – des paillettes inspirées par la chanteuse.

Certains tenaient des pancartes faisant savoir au chanteur qu’ils avaient assisté à des dizaines voire des centaines de ses concerts.

“Cela me rend si heureux de vous voir lorsque vous portez les costumes les plus fantastiques et que vous avez assisté à tant de spectacles”, a déclaré John.

‘Long voyage’

La plate-forme Disney +, qui s’est récemment déplacée vers des événements diffusés en direct, réalise un documentaire sur John, aboutissant à son actuel Adieu route de briques jaunes tour.

Déjà la troisième plus grosse recette de l’histoire, avec plus de 660 millions de dollars selon Billboard, la tournée a encore environ 60 dates à travers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Europe.

Il a commencé en 2018 mais a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie et d’une blessure à la hanche subie par John.

Il n’a pas exclu d’autres expositions personnelles à la fin de la tournée en 2023.

Dimanche, John a été rejoint sur scène par Dua Lipa, pour interpréter leur récent duo à succès Coeur froidet Kiki Dee pour leur classique de 1976 Ne me brise pas le coeur.

Il a également fait venir la chanteuse Brandi Carlile et Bernie Taupin, son collaborateur musical de longue date.

“C’est une soirée très spéciale pour moi, une soirée très émouvante pour moi”, a déclaré John.

“Ça a été un long voyage.”