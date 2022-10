Elton John et plus pleurent – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ITV/Shutterstock

Les hommages affluent pour la légende du rock and roll Jerry Lee Lewis après sa mort à l’âge de 87 ans. Le chanteur de “Great Balls Of Fire” est décédé le 28 octobre dans sa maison du comté de Desoto dans le Mississippi avec sa femme Judith Coghlan par sa chevauchée, magazine Pierre roulante signalé. Voir les hommages de stars comme Elton John et Ringo Star dessous.

Elton John

Elton a posté une douce photo de retour des deux hommes perchés sur des chaises en cuir blanc alors que Jerry tenait ce qui semblait être une cigarette. “Sans Jerry Lee Lewis, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd’hui”, a écrit la star britannique sur Twitterrendant hommage au son américain qui a influencé le sien.

Sans Jerry Lee Lewis, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd’hui. Il était révolutionnaire et excitant, et il a pulvérisé le piano. Un brillant chanteur aussi. Merci pour votre inspiration pionnière et tous les souvenirs rock ‘n’ roll. #SE DÉCHIRER pic.twitter.com/HytKkIV5Qo – Elton John (@eltonofficial) 28 octobre 2022

« Il était révolutionnaire et excitant, et il a pulvérisé le piano. Un brillant chanteur aussi. Merci pour votre inspiration pionnière et tous les souvenirs rock 'n' roll. #RIP", a-t-il également écrit.

Keith Richards

En 1983, Keith Richards des Rolling Stones a participé à un “salut” de 1983 à Jerry aux côtés de Dick Clark, Steve Allenet Gène Autry. Dans la vidéo, Keith est vu en train de jouer. “” Goodbye to the Killer “RIP”, a écrit l’homme de 78 ans, ajoutant que le clip était “du 1983 Salute to Jerry Lee Lewis”.

RIP “Au revoir le tueur”

Keith

Extrait du hommage de 1983 à Jerry Lee Lewis @jerryleelewis pic.twitter.com/SRakPPH8qR –Keith Richards (@officialKeef) 28 octobre 2022

Ringo Star

L’icône des Beatles s’est souvenue de la légende musicale avec un tweet. “Que Dieu bénisse Jerry lee Lewis paix et amour à toute sa famille Ringo”, a-t-il écrit à côté d’une multitude d’emojis, dont une paire de lunettes de soleil, un signe de paix, une étoile brillante et un cœur.

Que Dieu bénisse Jerry lee Lewis paix et amour à toute sa famille Ringo. 😎✌️🌟❤️🎵💕☮️ pic.twitter.com/5tG54Der07 — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 28 octobre 2022

Tobey Keith

“Le tueur Jerry Lee Lewis est décédé aujourd’hui,” Tobey Keith écrit le 28 octobre, aux côtés d’un photo de groupe avec Jerry au centre portant un blazer blanc. “Quel honneur ce fut d’être son ami. Son décès clôt une ère explosive de la musique américaine. Dernier homme debout bébé !!! -T”, a-t-il également déclaré.

Tim McGraw

Légende du pays Tim McGraw partagé un bon souvenir de Jerry. “Il était tout sauf un ‘Mean Old Man.’ Honoré d’avoir eu la chance d’enregistrer avec Jerry Lee Lewis. Un des meilleurs!! #RIPJerryLeeLewis », a écrit Tim.

Il était tout sauf un « méchant vieil homme ». Honoré d’avoir eu la chance d’enregistrer avec Jerry Lee Lewis. Un des meilleurs!! #RIPJerryLeeLewis pic.twitter.com/YGhuXsOs9Q —Tim McGraw (@TheTimMcGraw) 28 octobre 2022

Stephen King

auteur américain Stephen King – surtout connu pour ses œuvres dans les genres de l’horreur et de la fiction surnaturelle – a rendu hommage au chanteur. “RIP Jerry Lee Lewis. Le tueur est parti. Il pourrait jouer de ce piano, mon garçon. Je pense que je dois me jouer du Lewis Boogie », a-t-il déclaré, faisant référence à la chanson de Lewis de 1964.

RIPJerry Lee Lewis. Le tueur est parti. Il pourrait jouer de ce piano, mon garçon. Je pense que je dois me jouer du Lewis Boogie. – Stephen King (@StephenKing) 28 octobre 2022

Travis Tritt

Chanteuse country contemporaine Travis Tritt a pleuré Jerry sur Twitter. “Je suis extrêmement attristé d’apprendre le décès de Jerry Lee Lewis”, a écrit l’homme de 59 ans.

Je suis extrêmement attristé d’apprendre que Jerry Lee Lewis est décédé. Alors que j’admirais ses disques de rock & roll, j’ai vraiment aimé et j’ai été fortement influencé par ses disques de country quand j’étais enfant. L’une des voix les plus uniques et les plus émouvantes que la musique country ait jamais connues. #RIPJerryLee – Travis Tritt (@Travistritt) 28 octobre 2022

“Alors que j’admirais ses disques de rock & roll, j’ai vraiment aimé et j’ai été fortement influencé par ses disques de country quand j’étais enfant. L’une des voix les plus uniques et les plus émouvantes que la musique country ait jamais connues.