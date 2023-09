Elton John et David Furnish mènent des appels condamnant le discours de Suella Braverman sur les migrants

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Elton John et son mari cinéaste ont déclaré que Suella Braverman risquait de « légitimer la haine et la violence » contre les homosexuels à la suite d’un discours « de sifflet de chien » sur la migration.

La ministre de l’Intérieur a suscité un tollé au sein de la communauté gay suite à son discours à Washington DC mardi, dans lequel elle a déclaré que « le simple fait d’être gay ou une femme » ne devrait pas suffire à lui seul à obtenir la protection au titre du droit international des réfugiés.

A la tête des appels dénonçant ces propos, Elton et son partenaire de longue date David Furnish, ont publié une déclaration via leur Fondation contre le SIDA appelant à « plus de compassion, de soutien et d’acceptation pour ceux qui recherchent un avenir plus sûr ».

Elton John et son mari David Furnish ont condamné le ministre de l’Intérieur (Getty Images)

L’intervention puissante, susceptible de déclencher un tsunami de protestations parmi d’autres célébrités de haut niveau, a déclaré : « Nous sommes très préoccupés par les commentaires du ministre de l’Intérieur britannique affirmant que la discrimination en raison du fait d’être gay ou d’être une femme ne devrait pas être une raison suffisante pour bénéficier d’une protection internationale. lois sur les réfugiés.

« Près d’un tiers de l’ensemble des pays considèrent les personnes LGBTQ+ comme des criminels et l’homosexualité est toujours passible de la peine de mort dans 11 pays. Ignorer le danger très réel auquel les communautés LGBTQ+ sont confrontées risque de légitimer davantage la haine et la violence à leur encontre ».

La réaction croissante semble avoir transformé le débat en une question plus large sur les droits de l’homme, avec des critiques furieuses que cela ait stigmatisé les homosexuels – et de hauts responsables conservateurs avertissant qu’ils avaient ravivé la réputation de « méchant parti ».

Un ancien ministre conservateur, qui affirmait que les conservateurs avaient gagné le soutien de presque tous les électeurs homosexuels après avoir légalisé le mariage homosexuel en 2013, a déclaré : L’indépendant que Mme Braverman avait torpillé les références LGBT+ du parti.

« Dans un discours, cela a supprimé le vote gay en faveur du Parti conservateur », ont-ils déclaré. «C’est une circonscription qui a été aliénée d’un seul coup.»

Le haut conservateur a ajouté : « Les dommages causés au parti sont une chose ; mais le saccage international de la Grande-Bretagne en tant que lieu juste et humain pour ceux qui sont persécutés a fait un horrible pas en arrière.

Suella Braverman appelle à une réforme de la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés (Fil PA)

Après la comparution de Mme Braverman à l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion de centre-droit de Washington DC, des militants LGBT+ et des droits de l’homme ont qualifié le ministre de l’Intérieur de « imbécile dangereux ».

Les conservateurs modérés et les partis d’opposition l’ont accusée de pousser la politique du « sifflet de chien » pour renforcer ses références en matière de leadership auprès de la droite conservatrice.

Mme Braverman a appelé les dirigeants du monde à apporter des changements majeurs à la Convention des Nations Unies sur les réfugiés, arguant qu’elle était devenue beaucoup trop généreuse envers les migrants, ajoutant : « Laissez-moi être clair, il y a de vastes régions du monde où il est extrêmement difficile d’être gay. ou être une femme. Là où des individus sont persécutés, il est juste que nous leur offrions refuge.

« Mais nous ne pourrons pas maintenir un système d’asile si le simple fait d’être gay ou une femme et de craindre la discrimination dans son pays d’origine suffit pour bénéficier d’une protection. »

Andrew Boff – un membre éminent de l’Assemblée conservatrice de Londres et patron du groupe conservateur LGBT+ – a déclaré L’indépendant que Mme Braverman se livrait à une politique de « sifflet de chien » pour faire appel à la droite.

M. Boff a déclaré : « Tous ces bavardages ne relèvent pas de la politique du gouvernement – ​​ce ne sont que des sifflets adressés à une partie de la population qui a le sentiment que nous sommes inondés d’homosexuels. C’est juste ridicule.

Les réactions négatives contre le discours « cruel » de Mme Braverman semblent désormais avoir transformé le débat en une question de droits de l’homme. (PA)

« Ce que Suella devrait faire, c’est trier le tas de merde au ministère de l’Intérieur. Il n’est pas bon de détourner l’attention de l’échec du ministère de l’Intérieur en essayant de montrer qu’il s’agit d’un problème avec les victimes de persécution.»

La patronne des conservateurs LGBT+ a averti que Mme Braverman avait ravivé le fantôme du « méchant parti » malgré les changements positifs de ces dernières années. « Nous n’avions pas un très bon bilan dans le passé, mais nous en sommes plus fiers ces dernières années : nous avons introduit le mariage égalitaire, nous nous dirigeons vers zéro nouvelle infection au VIH. Les commentaires du ministre de l’Intérieur ne sont donc ni utiles ni précis », a déclaré M. Boff.

Un autre haut député conservateur a déclaré L’indépendant: « C’est une absurdité sourde et cyniquement fabriquée. Plutôt que de chercher des boucs émissaires partout, elle devrait continuer son travail. Malheureusement, il semble qu’elle ne soit pas à la hauteur.

La principale conservatrice a ajouté que « tout ce qu’elle fait » vise à être le porte-drapeau de la droite conservatrice dans une course à la direction si le parti perd les élections générales de l’année prochaine.

Le ministre a également déclaré que le multiculturalisme avait « échoué », que l’immigration incontrôlée était un « défi existentiel » pour l’Occident et que la crainte d’être qualifié de « raciste » empêchait les dirigeants de réformer la politique mondiale d’asile.

Dans un geste inhabituel, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a réprimandé le discours de Mme Braverman après qu’elle ait affirmé que les dirigeants mondiaux n’avaient pas réussi à réformer les règles en matière d’asile parce qu’ils craignaient d’être traités de « racistes ». L’organisme international a déclaré que la Convention relative aux réfugiés de 1951 « reste un instrument qui sauve des vies ».

Le HCR a également rejeté l’affirmation de Mme Braverman selon laquelle les demandeurs d’asile devraient faire face à plus que de la simple discrimination en raison de leur homosexualité s’ils veulent obtenir le statut de réfugié. « Lorsque des personnes risquent d’être persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, il est crucial qu’elles puissent rechercher sécurité et protection », indique le document.

Downing Street a confirmé que Rishi Sunak avait signé le discours controversé de Mme Braverman. Le numéro 10 a déclaré que l’adresse « avait suivi le processus normal ».

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a refusé de s’engager à maintenir le Royaume-Uni dans la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés. Pressée à plusieurs reprises, elle a déclaré à Sky News : « Quoi [Braverman] Ce dont je parlais, c’est de savoir si ce genre de conventions devrait être réformé.

Elle a également défendu l’affirmation du ministre de l’Intérieur selon laquelle le multiculturalisme était un échec. La ministre a déclaré à Times Radio : « Ce dont elle parlait, c’était l’importance d’intégrer les gens qui viennent ici dans nos communautés, et je pense que c’est un point vraiment valable. « Je pense que ce dont elle parle, c’est de l’ampleur de l’immigration. »