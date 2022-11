Elton John et Britney Spears sortent la version acoustique de «Hold Me Closer» – Hollywood Life

Elton John et Britney Spears ont offert à leurs fans un cadeau de vacances anticipé le vendredi 18 novembre en publiant une version simplifiée pour piano de “Hold Me Closer”, le morceau de danse qu’ils ont initialement publié fin août. Alors que la première version de « Hold Me Closer » était un remix infusé de danse du tube « Tiny Dancer » d’Elton en 1976, cette nouvelle version acoustique est plus lente et plus émotionnelle. L’espace supplémentaire donne à Elton, 75 ans, et Britney, 40 ans, la possibilité de présenter leur voix avec la production clairsemée et axée sur le piano.

La nouvelle version a été publiée avec une vidéo correspondante mettant en vedette le médaillé d’or olympique Nathan Chen patinant sur une routine qu’il a lui-même chorégraphiée. Nathan, 23 ans, a remporté la médaille d’or lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022 avec un programme inspiré d’Elton John. “La musique d’Elton John signifie quelque chose pour tous ceux qui l’ont déjà écoutée”, a déclaré Chen dans un communiqué de presse à propos de la nouvelle version. “‘Rocket Man’ m’a toujours intrigué – c’est un autre monde, mais il s’agit tout autant de nos vies sur Terre, de l’amour et de la solitude, des rêves et des déceptions.”

“D’une certaine manière, ‘Rocket Man’ capture ce qu’a été mon propre voyage – et le fait de patiner aux Jeux olympiques a été l’un des moments les plus spéciaux de ma vie”, a poursuivi Chen. “Je n’arrivais pas à y croire quand j’ai entendu qu’Elton avait pensé à moi pour cette vidéo. Elton et Britney ont créé quelque chose de vraiment magnifique avec cette version de “Hold Me Closer” – et je suis tellement honoré d’en faire partie.”

Comme la vidéo originale “Hold Me Closer”, ni Britney ni Elton n’apparaissent dans le visuel. La première vidéo montrait des danseurs engagés dans des mouvements de danse interprétatifs dans des tenues aux couleurs vives à travers Mexico. Bien que Britney ne soit pas apparue devant la caméra, elle a “joué un rôle actif dans la production de la vidéo” Hold Me Closer “et elle en est si fière et de la façon dont cela s’est passé”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Bien que des sources aient déclaré à HL que Britney et Elton avaient prévu une grosse production pour la vidéo, un “conflit d’horaire et de timing” a rendu impossible l’apparition de Britney dans la vidéo. Malgré l’absence de Britney et Elton, la chanson a fait ses débuts au n ° 1 sur le Panneau d’affichage Hot Dance/Electronic Songs et n°1 sur iTunes dans plus de 40 pays.