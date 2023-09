Elton John et Brian Wilson des Beach Boys rendent hommage à Jimmy Buffett : « unique et précieux »

Des célébrités du monde de la musique et au-delà pleurent la perte de Jimmy Buffett.

L’auteur-compositeur-interprète de « Margaritaville » est décédé vendredi à 76 ans, entouré de ses amis et de sa famille, selon un communiqué publié sur son site Internet et ses comptes sur les réseaux sociaux.

Elton John a partagé un hommage émouvant à Buffet sur ses réseaux sociaux, en écrivant : « Jimmy Buffett était un artiste unique et précieux. Ses fans l’adoraient et il ne les a jamais laissés tomber. C’est la plus triste des nouvelles. Un homme charmant parti bien trop tôt. « .

« Condoléances à Jane et à la famille de la part de David et moi », a-t-il ajouté, faisant référence à l’épouse de Buffettt, Jane Slagsvol, et à leurs trois enfants : Savannah, Sarah et Cameron.

Brian Wilson des Beach Boys a partagé un simple message disant « Love and Mercy » sur son compte X.

Toby Keith a partagé des photos de lui avec le chanteur emblématique au fil des années, en écrivant : « Le pirate est passé. RIP Jimmy Buffett. Une énorme influence sur beaucoup d’entre nous. »

Kenny Chesney a posté une vidéo de lui-même assis sur la plage en train de jouer la chanson de Buffett « A Pirate Looks at Forty » et a rappelé leur amitié.

« Alors au revoir Jimmy. Merci pour votre amitié et les chansons que je porterai pour toujours dans mon cœur. Sail On Sailor », a-t-il écrit.

Sur la page Facebook officielle de David Letterman, il a partagé un extrait d’une première apparition de « Le grand Jimmy Buffett » dans son émission, interprétant deux chansons, « Distantly in Love » et « Come Monday », ainsi que leur interview.

L’animatrice de « Aujourd’hui », Hoda Kotb, a partagé un souvenir de sa mère rencontrant le chanteur de « Changes in Latitudes, Changes in Attitudes ».

« Oh non. Cet homme personnifiait la joie. Incarnait la bonté. Toujours souriant. Je me souviens de la fois où il a rencontré ma mère au festival de jazz et l’a comblée d’amour… comme s’il la connaissait toute sa vie. Je parie qu’il a fait ça des millions de fois à des millions de personnes. .RIP », a écrit Kotb.

L’animateur de Bravo, Andy Cohen, a posté une photo de Buffett, écrivant : « Le roi du cool… le paradis était partout où se trouvait Jimmy Buffett. »

La star de « Top Gun: Maverick », Miles Teller, a partagé une citation accompagnée d’une photo de lui et de « la légende » Buffett.

« Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination », écrit-il.