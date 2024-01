Elton John et Bernie Taupin recevront le prix Gershwin de la Bibliothèque du Congrès

Tout juste après avoir obtenu le statut EGOT, Elton John couronne sa carrière décorée avec une autre distinction prestigieuse : le Prix ​​Gershwin de la Bibliothèque du Congrès pour la chanson populairequ’il partagera avec son partenaire compositeur de longue date, Bernie Taupin. La bibliothécaire du Congrès Carla Hayden a annoncé mardi que John et Taupin, le duo responsable d’une myriade de succès au cours du dernier demi-siècle – parmi eux « Tiny Dancer », « Rocket Man » et « Goodbye Yellow Brick Road », recevront cet honneur à un concert hommage sur invitation uniquement le 20 mars au DAR Constitution Hall, qui sera diffusé le 8 avril à 20 heures sur PBS.

Ce sera la 14e fois que la Bibliothèque du Congrès décerne le prix Gershwin depuis son introduction en 2007, et la troisième fois qu’il est décerné à un duo d’auteurs-compositeurs (après Gloria et Emilio Estefan en 2019 et Burt Bacharach et Hal David en 2012). . Joni Mitchell a remporté l’honneur de l’année dernière, et parmi les autres récipiendaires figurent Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, Carole King et Lionel Richie.

“J’écris des chansons avec Bernie depuis 56 ans, et nous n’avons jamais pensé qu’un jour cela pourrait nous être accordé”, a déclaré John dans un communiqué. « C’est un honneur incroyable pour deux Britanniques d’être reconnus ainsi. Je suis tellement honoré.

Taupin a ajouté : « Être dans une maison aux côtés des grands auteurs-compositeurs américains, même être dans la même avenue, est une leçon d’humilité, et je suis absolument ravi d’accepter. »

Cette reconnaissance intervient après que John ait conclu en juillet sa tournée Farewell Yellow Brick Road, une extravagance de 330 concerts sur cinq ans qu’il a décrite comme sa dernière tournée de concerts. Avec plus de 900 millions de dollars de recettes, elle est derrière la tournée Eras de Taylor Swift en tant que tournée de concerts la plus rentable de tous les temps.

La Bibliothèque du Congrès qualifie le prix Gershwin – du nom des auteurs-compositeurs légendaires George et Ira Gershwin – de « la plus haute récompense nationale pour l’influence, l’impact et les réalisations dans le domaine de la musique populaire ». Hayden a consulté un comité d’universitaires, de producteurs, d’interprètes, d’auteurs-compositeurs et de spécialistes de la musique avant de sélectionner John et Taupin comme récipiendaires de cette année.

“Elton John et Bernie Taupin ont écrit certaines des chansons les plus mémorables de nos vies”, a déclaré Hayden dans un communiqué. « Leurs carrières se distinguent par la qualité et le large attrait de leur musique et par leur influence sur leurs collègues artistes. Il y a plus de 50 ans, ils sont venus d’outre-Atlantique pour conquérir les Américains et le public du monde entier avec leurs belles chansons et leurs hymnes rock. Nous sommes fiers d’honorer Elton et Bernie avec le prix Gershwin pour leur impact incroyable sur des générations de mélomanes.

John, 76 ans, et Taupin, 73 ans, se sont rencontrés en 1967 lorsqu’ils ont tous deux répondu à une annonce publiée par Liberty Records dans le magazine musical britannique New Musical Express à la recherche d’auteurs-compositeurs-interprètes. Le label les a connectés, et le partenariat entre John, alors pianiste en herbe à Londres, et Taupin, un parolier du Lincolnshire, dans le centre de l’Angleterre, s’est avéré être l’un des plus fructueux de l’histoire de l’industrie du divertissement.

Depuis qu’il a écrit les paroles du premier album de John en 1969, “Empty Sky”, Taupin est resté son collaborateur de confiance tout au long d’une carrière transcendante, au cours de laquelle John a vendu plus de 300 millions de disques et a placé plus de deux douzaines de chansons dans le top 10 du Billboard. Hot 100 et a vu neuf singles atteindre la première place aux États-Unis. “Candle in the Wind 1997” de John et Taupin, une version réécrite de leur chanson de 1973 que John a interprétée lors des funérailles de la princesse Diana, est derrière “White Christmas” de Bing Crosby comme le single physique le plus populaire de tous les temps, avec plus de 33 millions d’exemplaires. vendu.

John est devenu la 19e personne à terminer un EGOT – remportant tous les honneurs majeurs de l’industrie du divertissement nord-américaine – lorsqu’il a remporté un Emmy plus tôt ce mois-ci, remportant la catégorie spéciale variété exceptionnelle (live) pour « Elton John Live : Farewell From Dodger Stadium ».

Il a également remporté cinq Grammys, un Tony et deux Oscars, dont un qu’il a partagé avec Taupin pour la chanson « (I’m Gonna) Love Me Again » du film « Rocketman » de 2019. Le biopic réalisé par Dexter Fletcher, qui mettait en vedette Taron Egerton dans le rôle de John et Jamie Bell dans le rôle de Taupin, a exploré les hauts et les bas de leur collaboration, y compris leur interruption de deux ans dans le milieu des années 1970 et la réconciliation qui a suivi.

Lorsque John a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1994, il a accueilli Taupin sur scène et lui a remis la statuette. “Sans lui, ce voyage n’aurait pas été possible” Jean a dit. «J’ai en quelque sorte l’impression [like I’m] Je triche en acceptant cela parce que sans Bernie, il n’y aurait pas eu d’Elton John du tout.

En novembre dernier, John a officialisé ce geste symbolique et a prononcé le discours d’intronisation lorsque Taupin a finalement été intronisé dans la salle.