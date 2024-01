Elton John et Bernie Taupin recevront le prix Gershwin 2024 de la musique pop

Les auteurs-compositeurs qui nous ont offert « Your Song », « Tiny Dancer » et « Rocket Man » s’ajouteront à leur liste de récompenses bien remplies plus tard cette année lorsque Elton John et Bernie Taupin reçoivent le prix Gershwin.

La Bibliothèque du Congrès a déclaré mardi que l’auteur-compositeur-interprète John et le parolier Taupin recevraient le prix Gershwin de la bibliothèque pour la chanson populaire, qualifié par l’institution de “l’un des plus grands duos d’auteurs-compositeurs de tous les temps”.

Le prix leur sera décerné lors d’un concert hommage aux stars à Washington, DC, le 20 mars. PBS en diffusera des extraits le 8 avril.

« Elton John et Bernie Taupin ont écrit certaines des chansons les plus mémorables de nos vies. Leurs carrières se distinguent par la qualité et l’attrait général de leur musique et par leur influence sur leurs confrères artistes”, a déclaré la bibliothécaire du Congrès Carla Hayden dans un communiqué.

Leurs succès incluent « Your Song », « Tiny Dancer », « Rocket Man », « Don’t Let the Sun Go Down on Me », « Goodbye Yellow Brick Road », « Bennie and The Jets » et « Crocodile Rock ». John a pris sa retraite des tournées.

Le prix, nommé d’après les auteurs-compositeurs de Jazz Age George et Ira Gershwin, est décrit comme « la plus haute récompense nationale pour l’influence, l’impact et les réalisations dans le domaine de la musique populaire ».

Taupin était à bien des égards l’Ira de George Gershwin de John, un parolier qui aimait raconter des histoires avec ses mots, qu’il s’agisse de donner « un costume en mohair, des bottes électriques » à « Bennie et les Jets » ou d’appeler Marilyn Monroe – et plus tard la princesse Diana – “Une bougie dans le vent.” John était le showman, martelant son piano et célèbre pour ses accroches mélodiques impressionnantes et ses costumes élaborés.

Parmi les anciens récipiendaires figurent Stevie Wonder, Paul McCartney, Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Tony Bennett,Lionel Richie,Joni Mitchell, Emilio et Gloria Estefan et Garth Brooks.

“J’écris des chansons avec Bernie depuis 56 ans, et nous n’avons jamais pensé qu’un jour cela pourrait nous être accordé”, a déclaré John dans un communiqué. « C’est un honneur incroyable pour deux Britanniques d’être reconnus ainsi. Je suis tellement honoré.

“Être dans une maison avec les grands auteurs-compositeurs américains, même dans la même avenue, est une leçon d’humilité, et je suis absolument ravi d’accepter”, a déclaré Taupin dans un communiqué.

Taupin et John ont été intronisés au Songwriters Hall of Fame en 1992. En 2023, John a intronisé Taupin au Rock & Roll Hall of Fame. John ce mois-ci a obtenu le statut EGOT après avoir remporté un Emmy pour « Elton John Live : Adieu du Dodger Stadium ».