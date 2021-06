Elton John a publié une déclaration ferme avertissant le gouvernement que le Royaume-Uni risque de perdre « une génération de talents » à cause des « trous béants » de son accord commercial avec l’UE.

Le légendaire musicien a partagé la publication sur son Instagram, révélant qu’il – avec son partenaire et PDG de Rocket Entertainment David Furnish, Craig Stanley de Marshal Arts et Lord Paul Strasberger – a rencontré Lord Frost « pour expliquer les dommages causés à l’accord commercial qu’il a négocié. avec l’Europe fait à l’industrie musicale du Royaume-Uni ».

John a averti qu’en raison de l’accord commercial, les artistes nouveaux et émergents ne pourront pas faire de tournées en Europe librement – « une partie essentielle de leur éducation et de leur développement » – en raison de la nature prohibitive des visas, carnets et permis nouvellement requis.

« Malgré cette catastrophe imminente, le gouvernement semble incapable ou peu disposé à réparer ce trou béant dans son accord commercial et par défaut de blâmer l’UE plutôt que de trouver des moyens de sortir de ce gâchis », a-t-il déclaré.

« La situation est déjà critique et les musiciens en tournée, les équipes et le personnel de soutien perdent déjà leur gagne-pain. »

John a souligné qu’il n’écrivait pas par souci pour les artistes qui font actuellement des tournées dans les arènes et les stades : « Nous avons la chance d’avoir le personnel de soutien, les finances et l’infrastructure pour réduire la bureaucratie que le no deal de Lord Frost a créée. »

« Cette situation la plus grave concerne les dommages causés à la prochaine génération de musiciens et d’artistes émergents, dont les carrières s’arrêteront avant même d’avoir commencé à cause de ce jeu de blâme exaspérant », a-t-il écrit.

John a déclaré que s’il avait été confronté aux obstacles financiers et logistiques rencontrés par les jeunes musiciens, il doutait d’en être là où il est aujourd’hui.

« Au cours de notre réunion, Lord Frost a déclaré qu’essayer de résoudre ce problème était un long processus », a-t-il écrit. « Malheureusement, notre industrie n’a pas le temps. Il meurt maintenant. Le gouvernement a rompu la promesse qu’il avait faite en 2020 de protéger les musiciens et autres industries créatives de l’impact du Brexit sur les tournées en Europe.

« Ils doivent maintenant trouver des solutions à court et à long terme pour s’assurer que l’industrie musicale britannique continue de prospérer. »

Il a conclu sa déclaration en soulignant une « fenêtre d’opportunité » créée par l’arrêt des tournées provoqué par la pandémie.

« J’appelle le gouvernement à régler ce gâchis ou nous risquons de perdre les futures générations de talents qui battent le monde », a-t-il déclaré. « Il s’agit de savoir si l’une des industries les plus prospères du Royaume-Uni, d’une valeur de 111 milliards de livres sterling par an, est autorisée à prospérer et à contribuer énormément à notre richesse culturelle et économique, ou à s’effondrer et à brûler. »