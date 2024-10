Elton John dit « il ne reste plus grand-chose de moi » après la perte d’organes en raison de problèmes de santé

Elton John a déclaré à ses fans « il ne reste plus grand-chose de moi » après plusieurs opérations chirurgicales dues à des problèmes de santé.

Le chanteur s’exprimait hier (1er octobre) lors de la première de son prochain documentaire sur sa carrière. Elton John : jamais trop tard. « Pour être honnête avec vous, il ne reste plus grand-chose de moi », a-t-il plaisanté devant la foule. «Je n’ai ni amygdales, ni végétations adénoïdes, ni appendice. Je n’ai pas de prostate, je n’ai pas de hanche droite, ni de genou gauche, ni de genou droit.

« En fait, la seule chose qui me reste, c’est ma hanche gauche. Mais je suis toujours là. John a ensuite félicité ses fans et sa famille pour sa carrière en cours, les appelant « les gens qui m’ont fait ». « Je tiens à remercier David, Zachary et Elijah d’avoir fait de moi l’homme le plus heureux du monde », a-t-il déclaré.

«J’ai trouvé le bonheur et le bonheur complets lorsque j’ai rencontré David et lorsque j’ai eu mes enfants, nos enfants. Et cela m’a tellement satisfait. Je n’ai jamais ressenti le bonheur comme je l’ai maintenant.

Cela survient quelques semaines seulement après avoir révélé qu’il souffrait d’une « grave infection oculaire » qui lui avait laissé une « vision limitée » dans l’un de ses yeux. « Je suis en train de guérir, mais c’est un processus extrêmement lent et il faudra un certain temps avant que la vue ne revienne à l’œil touché », a-t-il déclaré dans un communiqué sur Instagram.

Elton John : jamais trop tard suit le musicien alors qu’il réfléchit à sa vie et à ses 50 ans de carrière alors qu’il se prépare pour son dernier spectacle nord-américain dans un stade au Dodger Stadium de Los Angeles en novembre 2022, qui a également été diffusé en direct sur Disney+.

Le film devrait être présenté en première sur Disney+ le 13 décembre dans le monde entier et « tirerait le rideau » sur la vie du chanteur, avec « des images de concert inédites de lui au cours des 50 dernières années, ainsi que des écrits manuscrits ». journaux et images actuelles de lui et de sa famille.

S’exprimant lors de la première, John a également évoqué sa décision de se retirer des tournées après ses dates d’adieu l’année dernière. « Comme vous le savez, j’ai décidé d’arrêter les tournées parce que j’ai 77 ans, j’ai fait tout ce qu’il y avait à faire, jouer. J’ai réussi. J’y suis allé et je l’ai fait », a-t-il déclaré.

« Je dois encore faire de la place car je vais toujours avoir de la musique dans ma vie. Mais la chose la plus importante dans ma vie, ce sont David, Zachary et Elijah, ainsi que ma famille et mes amis. J’ai découvert l’utopie et je suis tellement ravie.

Son Visite d’adieu sur la route de briques jaunes a commencé en 2018 et s’est finalement terminé à Stockholm en juillet de l’année dernière, générant plus de 900 millions de dollars (708 millions de livres sterling) de ventes brutes de billets. Au moment de sa conclusion, il s’agissait de la tournée la plus rentable de tous les temps, mais elle a depuis été dépassée par celle de Taylor Swift. Tournée des époques et Coldplay Tournée Musique des Sphères.

Lors du dernier rendez-vous de John à Stockholm, il a déclaré à la foule : « Cinquante ans de pure joie à jouer de la musique… quelle chance ai-je ? Je ne serais pas assis ici… ce n’était pas pour toi. Vous avez acheté les singles, les CD, les albums, les cassettes… [and] plus important encore, vous avez acheté les billets pour les spectacles. Vous savez à quel point j’aime jouer en live. Jouer pour vous, c’est ma force vitale. Vous avez été absolument magnifique.

Pendant ce temps, John n’a pas encore fini de sortir de la nouvelle musique. En mai, son ami et co-scénariste Bernie Taupin a révélé que le 32e album studio de John était « entièrement terminé et enregistré ».

John a également célébré 34 ans de sobriété ces dernières semaines, partageant une photo en ligne de sa pièce des Alcooliques anonymes et partageant que « ma vie n’a jamais été meilleure ».