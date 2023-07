Elton John dit au revoir à plus de 50 ans de tournées

Le Rocket Man se retire de la route.

Elton John a joué ce qu’il dit être le dernier spectacle de la dernière tournée de sa carrière samedi soir.

Le musicien emblématique et primé est monté sur scène pour la dernière fois en tant qu’artiste en tournée à Stockholm, en Suède, selon son site Web.

Dans la légende d’une vidéo publiée sur son Instagram officiel samedi, la légende de la musique britannique a écrit: «Quel voyage a été cette tournée et maintenant nous nous retrouvons à la fin. Ce soir est la dernière nuit.

La vidéo comprend un extrait d’une interview de 2018 avec Anderson Cooper de CNN dans laquelle le musicien a annoncé sa retraite de la tournée. « C’est la dernière fois que je vais faire une tournée et parcourir le monde », déclare John dans le clip.

La tournée « Farewell Yellow Brick Road » du quintuple lauréat d’un Grammy a débuté en 2018 et devait initialement se terminer en 2021, mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. La tournée a été annoncée comme sa dernière après plus de cinq décennies sur la route.

La tournée a comporté plus de 300 spectacles et a réuni plus de 6 millions de fans à travers le monde, selon la vidéo Instagram de John. Le musicien de 76 ans a été la tête d’affiche du festival de Glastonbury comme dernière étape au Royaume-Uni de sa tournée d’adieu.

Lors de son entretien avec Cooper en 2018, John a attribué sa retraite de la vie sur la route à sa décision de se concentrer sur sa famille. Le musicien a deux fils avec son mari David Furnish.

« Nous avions des enfants et avions changé nos vies et en 2015, nous nous sommes assis avec leur horaire scolaire et nous avons dit que ça allait trop me manquer », avait-il déclaré à Cooper à l’époque.

Il a dit à l’époque que même s’il avait fini de tourner, il continuerait à travailler sur de la nouvelle musique.