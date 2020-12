Sir Elton John a déclaré que Zoom avait aidé à préserver sa sobriété car cela lui permettait de continuer à participer à la réunion des Alcooliques anonymes pendant le verrouillage.

La légende de la musique âgée de 73 ans a marqué 30 ans de sobriété en 2020 au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus en cours.

Il était l’invité du premier épisode de Prince Harry et Meghan Markle, duchesse de Sussex de leur podcast Archewell Audio sur Spotify qui a été déchaîné mardi.

Au cours d’une discussion franche sur sa dépendance continue à fréquenter les Alcooliques anonymes, Sir Elton a expliqué comment il s’était enregistré via des appels vidéo au cours de la dernière année de verrouillage.







Il a dit: «Je suis un alcoolique en convalescence, alors j’ai une réunion des AA de cette maison tous les dimanches.

«Je me connecte avec des amis que je connais depuis plus de 30 ans dans le cadre du programme, et c’est génial.

« Sans Zoom, je ne sais pas ce que nous aurions fait, vraiment pas. »

Il a ajouté: «Sans Zoom… ça a été une bouée de sauvetage.»







Sir Elton a été en quelque sorte un livre ouvert sur ses luttes passées avec la drogue et l’alcool – ce qui l’a vu faire une tentative de suicide dramatique dans le passé.

Alors que sa récente autobiographie, Me, expliquait comment il vivait une vie d’excès qui le poussait à bout.

Il a écrit dans son livre: «J’avais commencé à prendre de la cocaïne en 1974. J’aimais ce que cela me faisait ressentir. Cette secousse de confiance et d’euphorie, le sentiment que je pouvais soudainement m’ouvrir, que je ne me sentais ni timide ni intimidé, que je pouvais parler à n’importe qui.

«Ce n’était que du bull *** t, bien sûr. J’étais plein d’énergie, j’étais curieux, j’avais le sens de l’humour et une soif de savoir: je n’avais pas besoin de drogue pour me faire parler aux gens.

«Mon appétit pour le matériel était incroyable – assez pour attirer les commentaires dans les cercles dans lesquels je bougeais.

«Étant donné que j’étais une rock star et que je passais beaucoup de temps à Seventies LA, c’était un exploit non négligeable.»

La star a finalement confronté ses habitudes en 1990 lorsqu’il s’est présenté dans un centre de désintoxication – et il est sobre depuis juillet 1990.