Elton John déclare : « Il ne me reste plus grand-chose » après une opération chirurgicale

Elton John a admis « qu’il ne me reste plus grand-chose » après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales ces dernières années.

Le Rocketman, aujourd’hui âgé de 77 ans, a dû faire face à divers problèmes, notamment des opérations à la hanche et au genou. Lors d’une conversation à l’avant-première de son nouveau documentaire, Elton John : jamais trop tardle Rock & Roll Hall of Fame s’est penché sur sa santé.

« Pour être honnête avec vous, il ne reste plus grand-chose de moi », a plaisanté John. «Je n’ai ni amygdales, ni végétations adénoïdes, ni appendice. Je n’ai pas de prostate, je n’ai pas de hanche droite, ni de genou gauche, ni de genou droit. En fait, la seule chose qui me reste, c’est ma hanche gauche. Mais je suis toujours là.

Elton a ensuite remercié ses fans pour leur soutien continu, tout en remerciant son mari David Furnish et leurs deux fils « d’avoir fait de moi l’homme le plus heureux du monde ».

« J’ai trouvé un bonheur et un bonheur complets et absolus lorsque j’ai rencontré David et lorsque j’ai eu mes enfants, nos enfants. Et cela m’a tellement satisfait. Je n’ai jamais ressenti un bonheur comme je l’ai maintenant. »

John a également évoqué sa retraite des tournées après la tournée Farewell Yellow Brick Road de 2023.

« J’ai décidé d’arrêter les tournées parce que j’ai 77 ans », a-t-il expliqué. « J’ai fait tout ce qu’il y avait à faire, jouer. J’ai réussi. J’y suis allé et je l’ai fait. «

Malgré sa retraite, Elton a noté qu’il « aura toujours de la musique dans [his] vie. » Fidèle à son habitude, le rockeur a offert une sérénade à la foule lors de la première de son documentaire avec une interprétation de « Tiny Dancer ».

Quand sort le documentaire d’Elton John ?

Elton John : jamais trop tard aura une sortie en salles limitée à partir du 15 novembre, avant d’être diffusé sur Disney+ le 13 décembre. Le film qui couvrira toute sa carrière racontera les hauts et les bas de la vie de John, y compris ses premières années dans la musique et ses combats contre la dépendance. La pièce maîtresse du documentaire sera le dernier concert nord-américain du chanteur, qui aura lieu le 20 novembre 2022 au Dodger Stadium de Los Angeles.

Une bande-annonce officielle du documentaire peut être visionnée ci-dessous.