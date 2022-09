Elton John a les larmes aux yeux alors que Biden le surprend avec une médaille au concert

LONDRES – Le chanteur britannique Elton John a été laissé les larmes aux yeux et “sidéré” après avoir reçu une médaille nationale surprise des sciences humaines du président Biden, à la suite d’un concert à la Maison Blanche vendredi soir. John, 75 ans, né Reginald Kenneth Dwight, est devenu un chanteur, pianiste et auteur-compositeur de renommée mondiale. Il a également défendu diverses œuvres caritatives et causes humanitaires, en particulier celles qui luttent contre le VIH/sida.

Flanqué du président et de la première dame, John, portant ses lunettes teintées de rouge, avait l’air visiblement choqué lorsqu’il a repéré la médaille pour la première fois, couvrant son visage de ses mains avec incrédulité.

“Je ne suis jamais sidéré, mais je suis sidéré, humble et honoré par cet incroyable prix des États-Unis d’Amérique”, a-t-il déclaré. a dit, submergé, quelques instants après avoir serré la main de Jill Biden et étreint son mari. “Je chérirai tellement cela.”

Le chanteur aux Grammy Awards a loué “la gentillesse de l’Amérique envers moi en tant que musicien”, la qualifiant de “sans pareille”, et a juré que sa nouvelle médaille le pousserait à redoubler d’efforts pour aider à éradiquer la maladie qui touche plus de 38 millions de personnes dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Biden, un grand fan, a décrit John comme un “raz-de-marée”, citant le poète irlandais Seamus Heaney, et a salué son “incroyable carrière”.

Avec la Maison Blanche en toile de fond, John a commencé avec “Your Song”, suivi de morceaux classiques : “Tiny Dancer”, “Rocketman”, “Crocodile Rock” et a clôturé avec l’enjoué “I’m Still Standing”.

Le concert sur la pelouse sud, intitulé “A Night When Hope and History Rhyme”, faisait partie de sa tournée d’adieu, alors que le chanteur se prépare à raccrocher son micro après une brillante carrière de 50 ans. C’était également un événement pour honorer «les créateurs d’histoire de tous les jours dans le public», selon la Maison Blanche, parmi lesquels des enseignants, des familles de militaires et des défenseurs des LGBT +.

John a dédié « Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi » à Ryan White et sa mère Jeanne White-Ginder, qui ont assisté au concert. Son fils a perdu la vie à cause de complications liées au sida après une transfusion sanguine et est décédé en 1990, juste un mois avant l’obtention de son diplôme d’études secondaires.

Le chanteur légendaire a lancé la Elton John AIDS Foundation en 1992, qui a déjà collecté plus de 450 millions de dollars et financé des programmes sur quatre continents. Entre les chansons, John a parlé au public de son espoir d’aider à éradiquer le virus d’ici 2030.

Parmi les quelque 2 000 invités à l’événement musical figuraient l’ancienne première dame Laura Bush, la championne de tennis Billie Jean King, l’ambassadrice britannique aux États-Unis Karen Elizabeth Pierce et le mari de John, David Furnish. Des membres de l’administration de Biden, dont le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, étaient également au concert.

John s’est déjà produit à la Maison Blanche en 1998 aux côtés de Stevie Wonder lors d’un dîner d’État pour l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Parmi les autres artistes qui se sont produits dans ce lieu convoité, citons Patti LaBelle, la star de l’opéra Andrea Bocelli et les Jonas Brothers.

Il a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, selon son site officiel, et a donné plus de 4 000 représentations dans plus de 80 pays.

Il est devenu Sir Elton John après avoir été fait chevalier par la reine Elizabeth II en 1998 et a été un proche allié du prince britannique Harry et de son épouse Meghan, les défendant dans la presse après les critiques qu’ils ont reçues pour s’être retirés de leurs fonctions royales supérieures. John a retravaillé “Candle In The Wind” après la mort de la mère de Harry en 1997, qui a battu des records, se vendant à plus de 33 millions d’exemplaires alors que les gens du monde entier pleuraient.

Plus tôt cette semaine, John a déclaré aux fans alors qu’il était sur scène au Canada qu’il était “très triste” d’apprendre la mort de la reine, louant la décence de la défunte monarque et notant qu’elle avait pendant des décennies “travaillé très dur”.