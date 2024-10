Elton John, 77 ans, réfléchit à sa mortalité : « Je ne sais pas combien de temps il me reste » | Actualités Ents & Arts

Sir Elton John a parlé ouvertement de ses peurs de la mort, déclarant « Je ne sais pas combien de temps il me reste », dans un nouveau documentaire sur sa vie.

Le Chanteur de Rocketman, 77 ans a également admis que ses jeunes enfants s’inquiètent de son âge.

Elton John : Never Too Late a été projeté lors d’une projection de gala spéciale au Royal Festival Hall dans le cadre du Festival du film de Londres (LFF) jeudi, et dépeint sa carrière de plusieurs décennies.

Réalisé par le cinéaste américain RJ Cutler et le mari de Sir Elton, David Furnish, le projet comprend des images inédites et des conversations avec le partenaire de longue date de l’artiste, Bernie Taupin, ainsi qu’avec Dua Lipa et le regretté John Lennon.

Monsieur Elton a terminé sa carrière de tournée l’année dernièreavec sa tournée Farewell Yellow Brick Road.

Il a souffert de divers problèmes de santé au fil des ans, notamment des arthroplasties du genou et de la hanche, une intervention chirurgicale pour le cancer de la prostate et a récemment révélé qu’il avait vision limitée dans un œil suite à une infection oculaire grave.

Les images du film le montrent se préparant pour son dernier concert en Amérique du Nord au Dodger Stadium de Los Angeles, après avoir donné deux concerts à guichets fermés dans cette salle en 1975.

Sir Elton, 77 ans, déclare : « Je me demande ce qui va arriver à tout ça quand j’aurai fini ? C’est la dernière période de ma vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste.

« Et on y pense davantage quand on atteint mon âge. On pense à la vie et à la mort. On se dit : Eh bien, je veux juste être là où je veux être maintenant.

« Je n’ai pas besoin de travailler après cette tournée. Je vais travailler sur des disques, monter des émissions de radio et faire d’autres choses, mais voyager vous enlève tellement.

« C’est très fatiguant. J’y suis habitué et je suis un vétéran dans ce domaine… mais c’est là qu’on commence à penser à la mortalité. »

Image:

(De gauche à droite) : RJ Cutler, Sir Elton et David Furnish au Festival international du film de Toronto. Photo: Reuters





« Ils s’inquiètent de ma mortalité »

Il dit également dans le film que ses deux fils Zachary, 13 ans, et Elijah, 11 ans, « pensent à sa mortalité ».

Il explique : « Ils s’inquiètent de ma mortalité parce qu’ils savent quel âge j’ai. Pas tellement David, mais moi, ils aiment leur papa donc ils veulent que je sois là pour toujours.

« J’adorerais être là pour toujours. Je veux les voir avoir des enfants et se marier, mais je ne pense pas que je serai là pour ça, qui sait, on ne sait jamais.

« C’est pourquoi je veux profiter au maximum de mon temps pendant que je suis là… le temps passé ensemble est si merveilleux et si précieux. »

Sir Elton a déclaré au public du LFF que le contraste entre sa performance finale et ses concerts dans le même stade près de 50 ans plus tard était frappant.

Il a déclaré : « Je quitte la scène pour la dernière fois en Amérique, et encore une fois au Dodger Stadium, où j’ai la vie la plus merveilleuse. Pas de tristesse, juste du bonheur, la famille, les enfants, le mari, les amis, la sobriété. C’était un sacré moment. différence.

« Et c’est montré en deux parties – ce qui peut arriver aux gens qui ne le sont pas vraiment… Je n’étais pas préparé au succès que j’ai eu, j’ai adoré, mais l’arrière-plan, ou le mauvais côté, c’est que tout ce que j’avais, c’était de la musique, et il n’y avait rien d’autre ni aucun fondement.

« Alors, ils l’ont capturé avec brio, et je n’ai vraiment pas grand-chose à voir avec ça. Je les ai laissés faire. »

Image:

Sir Elton et Bernie Taupin remportent un Oscar en 2020. Photo : PA





En 2019, Taron Egerton a joué dans Rocketman, un film sur les débuts de Sir Elton, illustrant son enfance jusqu’aux années 1980. Le film a valu à Sir Elton son deuxième Oscar de la meilleure chanson originale.

Connu pour ses tubes dont I’m Still Standing, Candle In The Wind et Your Song, il a été nommé membre de l’Ordre des Compagnons d’Honneur en 2021.

Elton John : Jamais trop tard sera présenté le 13 décembre sur Disney Plus.