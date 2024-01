Elton Joh devient lauréat de l’EGOT après les Emmy Awards 2023

Elton John ressent l’amour EGOT ce soir.





Le célèbre musicien, qui avait déjà remporté des Grammy, Oscar et Tony Awards, a finalement couronné la dernière lettre de “EGOT” avec sa victoire aux Emmys pour la meilleure variété spéciale (en direct) pour son émission de variétés Disney+. Elton John Live : adieu au Dodger Stadium lundi soir. Avec cet honneur, John est devenu la 19e personne à EGOT. (Auparavant, Viola Davis était devenue la 18e lorsqu’elle a remporté un Grammy l’année dernière.)





En raison d’une récente opération au genou, le musicien n’était malheureusement pas présent à la cérémonie de lundi soir, initialement prévue en septembre dernier, mais qui a été retardée en raison des grèves des scénaristes et des acteurs. Cependant, il a publié une déclaration écrite après sa victoire.





“Je suis incroyablement honoré de rejoindre ce soir le groupe incroyablement talentueux des gagnants de l’EGOT”, a déclaré John dans le communiqué. “Le voyage jusqu’à ce moment a été rempli de passion, de dévouement et du soutien indéfectible de mes fans du monde entier. Ce soir est un témoignage du pouvoir des arts et de la joie qu’il apporte à nos vies à tous. Merci à à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière, je suis incroyablement reconnaissant. »





Dans les coulisses de la salle de presse des Emmys, le mari de John et autre lauréat des Emmy pour l’émission spéciale, David Furnish, a déclaré qu’il avait appelé le musicien après leur victoire. “Nous lui avons fait un FaceTime. Nous l’avons réveillé au milieu de la nuit”, a déclaré Furnish. “Il est de retour au Royaume-Uni. Son genou gauche a été remplacé, ce qui n’est pas surprenant quand on pense au nombre de pianos sur lesquels il a sauté.”





“Il a crié très fort”, a déclaré Furnish à propos de la réaction de son mari. “Il m’a dit : ‘Oui !’ Il était vraiment heureux, incroyablement honoré. Il a déclaré : « J’ai de la chance d’être en compagnie aussi talentueuse et estimée. »





John était sur la route (en brique jaune) vers le statut EGOT depuis un certain temps. Il a remporté son premier des cinq Grammy Awards en 1987 avec “That’s What Friends Are For”, suivi de son premier Oscar de la meilleure chanson originale pour “Can You Feel the Love Tonight” en 1994. En 2000, il a remporté le Tony Award. pour son Aïda score.





Son spécial gagnant, Adieu du stade Dodger, a présenté le dernier spectacle nord-américain de John dans le cadre de la tournée éponyme Farewell Yellow Brick Road. La tournée, très médiatisée comme sa dernière, a débuté en 2018 et devait initialement se terminer en 2021, mais a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Lundi soir, étaient également nominés dans la catégorie The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna, Chris Rock : Indignation sélective, Les Oscars et la 75e édition des Tony Awards.





En route vers John’s EGOT, son spécial a remporté les deux autres prix pour lesquels il avait été nominé aux Creative Arts Emmys du week-end dernier. Il a remporté l’Emmy pour le mixage sonore exceptionnel pour une série de variétés ou la direction technique et le tournage spéciaux et exceptionnels pour une émission spéciale.





Reportage supplémentaire de Devan Coggan.





