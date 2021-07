Elsa s’affaiblit face à une tempête tropicale alors qu’elle vise la Floride

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Elsa s’est affaiblie lors d’une tempête tropicale alors qu’elle menaçait mercredi la côte nord du golfe de Floride après avoir ratissé la région de Tampa Bay avec des vents en rafales et de fortes pluies.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que les prévisions prévoyaient que le cyclone atterrisse entre 8 heures et 9 heures. Un avertissement d’ouragan était en vigueur sur une longue partie du littoral, d’Egmont Key à l’embouchure de Tampa Bay à la rivière Steinhatchee.

« Nous vous demandons de bien vouloir le prendre au sérieux », a déclaré mardi le gouverneur républicain aux journalistes à Tallahassee. « Ce n’est pas le moment de faire du jogging car nous avons des conditions dangereuses là-bas. »

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de dommages ou de blessures dans la région de Tampa Bay, qui est très vulnérable aux ondes de tempête. Les vents les plus puissants devaient rester juste au large des villes balnéaires à l’ouest de Saint-Pétersbourg.

Les vents maximums soutenus d’Elsa s’élevaient à 115 km/h (70 mph) tôt mercredi. Son noyau était à environ 60 miles (95 kilomètres) au sud-ouest de Tampa. Il se déplaçait vers le nord à 14 mph (22 kmh), selon le National Hurricane Center.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’Elsa traverserait l’intérieur du nord de la Floride sous forme de tempête tropicale avec de fortes pluies et du vent, puis se dirigerait vers la Géorgie, les Carolines et la Virginie avant de se diriger vers l’océan Atlantique d’ici vendredi.

Les écoles et les bureaux du gouvernement de la région de Tampa ont été fermés et la plupart des événements publics ont été reportés à l’approche d’Elsa mardi. Cependant, la mairesse de Tampa, Jane Castor, a prédit que le match de la finale de la Coupe Stanley entre le Lightning de Tampa Bay et les Canadiens de Montréal se déroulerait comme prévu mercredi soir.

« Nous sommes assez confiants », a-t-elle déclaré.

L’aéroport international de Tampa a suspendu ses opérations mardi à 17 heures et prévoyait de reprendre les vols mercredi à 10 heures après une vérification de tout dommage causé par la tempête, selon son site Internet.

Duke Energy, le principal service public d’électricité de la région de Tampa Bay, a déclaré dans un communiqué qu’il comptait environ 3 000 employés, entrepreneurs, spécialistes des arbres et personnel de soutien prêts à répondre aux pannes de courant à la suite de la tempête. Des équipages supplémentaires étaient amenés d’autres États desservis par Duke.

« Nous sommes formés et préparés, et nous voulons nous assurer que nos clients sont en sécurité et préparés à tout impact de la tempête », a déclaré Todd Fountain, directeur de la tempête en Floride.

Plus tôt mardi, Elsa a balayé les Keys de Floride mais a épargné à la chaîne d’îles de faible altitude un coup direct. Pourtant, de fortes pluies étaient prévues dans les Keys jusqu’à mercredi, ainsi que des vents forts.

La tempête a également compliqué la recherche de survivants et de victimes potentiels lors de l’effondrement d’un condominium dans la région de Miami le 24 juin. Malgré ce défi, les équipes ont poursuivi leurs recherches dans les décombres de Champlain Towers South à Surfside, en Floride, sur la côte sud-est de l’État.

En Géorgie, un avertissement de tempête tropicale a été publié le long de la partie de la côte de Brunswick, le National Hurricane Center indiquant que des conditions de tempête tropicale avec des vents soutenus allant jusqu’à 80 km/h sont attendues dans certaines parties du sud-est de la Géorgie.

« Pour le moment, nous envisageons essentiellement une journée nuageuse, pluvieuse et venteuse », a déclaré mardi le directeur de l’Agence de gestion des urgences du comté de Glynn, Alec Eaton, au Brunswick News. «Je suis convaincu que nous pouvons nous asseoir et le laisser passer sans aucun impact majeur. Avec un peu de chance. »

Au nord de la Caroline du Sud, les responsables des urgences surveillaient Elsa, mais aucune évacuation n’a été ordonnée pendant la haute saison touristique estivale des plages.

La tempête devait se déplacer vers l’intérieur des terres, mais les prévisionnistes côtiers ont noté que les pires conditions météorologiques se trouvaient du côté est de la tempête et pouvaient déverser jusqu’à 13 centimètres de pluie et apporter des rafales de vent jusqu’à 88 km/h (55 mph) par endroits. comme Hilton Head Island, Charleston et Myrtle Beach.

Auparavant, les autorités cubaines avaient évacué 180 000 personnes contre la possibilité de fortes inondations causées par une tempête qui avait déjà frappé plusieurs îles des Caraïbes, tuant au moins trois personnes.

Elsa est la première tempête au cinquième nom jamais enregistrée, a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami.

Les rédacteurs d’Associated Press Jeff Amy à Atlanta et Jeffrey Collins à Columbia, en Caroline du Sud, ont contribué à cette histoire.