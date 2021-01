Chris Hemsworth est un acteur, un père… et apparemment un peu photographe.

le Thor La star s’est rendue sur Instagram le vendredi 8 janvier pour partager un doux instantané qu’il a pris de sa femme Elsa Pataky. La photo en noir et blanc montrait le mannequin tendant la langue effrontément à son mari.

« Rien de tel que de développer une vieille pellicule et de trouver cette petite beauté cachée », a écrit Hemsworth avec un emoji embrassant. « Tourné sur # contaxt2 @elsapatakyconfidential. »

La photo a été publiée deux semaines après que le couple ait célébré son 10e anniversaire de mariage. Comme les fans se souviendront peut-être, Hemsworth et Pataky se sont mariés lors d’une cérémonie intime en décembre 2010. Ils ont accueilli leur premier enfant, leur fille. Inde Rose, en 2012 et jumeaux, Sasha et Tristan, en 2014. Et même s’il peut sembler que les tourtereaux sont des #RelationshipGoals, Pataky a admis que, comme tout couple, ils connaissent des hauts et des bas.

«C’est drôle que les gens nous considèrent comme un couple parfait», a-t-elle déclaré à l’Australie. Corps + âme l’année dernière. « Pas question. Ça a été des hauts et des bas, et nous continuons à travailler sur la relation. Je pense qu’une relation est un travail constant. Ce n’est pas facile. »