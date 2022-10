“Elon, The Everywhere” – Washington s’inquiète de la présence croissante de Musk dans les affaires mondiales, selon un rapport

L’influence d’Elon Musk dans les affaires mondiales inquiète certains responsables, a rapporté le Washington Post.

Musk est resté en contact avec des responsables étrangers tout en restant loin de Washington, selon le Post.

Les responsables américains sont devenus de plus en plus conscients de ses relations avec les gouvernements étrangers.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

État et fédéral les gouvernements ont déversé des milliards dans les entreprises scientifiques et commerciales d’Elon Musk et a offert au PDG de la technologie des contrats gouvernementaux lucratifs et exclusifs au cours des 20 dernières années. Mais certains responsables craignent maintenant que Musk ait trop d’influence dans les affaires étrangères et cherchent à limiter son influence à Washington en finançant ses concurrents commerciaux, selon un rapport du Washington Post.

“Elon, The Everywhere”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche au Post. “Il croit qu’il est un tel cadeau pour l’humanité qu’il n’a pas besoin de garde-corps, qu’il connaît le mieux.”

Alors que Musk a querelle publiquement avec le président Joe Biden au cours de la dernière année, il est également resté en contact avec plus de premiers ministres et de présidents étrangers que son la désapprobation de Washington devient plus publiqueont déclaré des sources proches de Musk au Post.

Musk a rencontré publiquement Le président russe Vladimir Poutine, Le président brésilien Jair Bolsonaro, et d’autres dirigeants étrangers, soulevant des questions de conflit d’intérêts. Par exemple, après Le président du groupe Eurasia, Ian Bremmer, a affirmé que Musk a rencontré le président russe Vladimir Poutine – ce que Musk nie – il a commencé à promouvoir l’idée que l’Ukraine devrait concéder la Crimée à la Russie, un sujet de discussion populaire parmi les loyalistes de Poutine et d’autres responsables russes.

Musk a refusé de commenter le Post.

Des sources ont également déclaré au Post qu’elles étaient préoccupées par les problèmes de sécurité nationale liés aux nombreuses relations commerciales de Musk.

Selon un Rapport Bloomberg publié vendredil’administration Biden cherche des moyens d’enquêter sur Musk Accord de 44 milliards de dollars pour racheter Twitter en raison des multiples entités étrangères qui ont investi dans l’accord.

Les investisseurs comprennent Le prince Alwaleed bin Talal d’Arabie saouditele fonds souverain du Qatar, et Binance Holdings, fondée par L’homme d’affaires chinois Changpeng Zhao.

Le réseau Internet Starlink pourrait également recevoir un examen de la sécurité nationale après que les responsables se soient sentis mal à l’aise avec le plan de paix de Musk entre la Russie et l’Ukraine, selon des sources anonymes qui se sont entretenues avec Bloomberg.

Bulletin du quotidien Business Insider Quotidien Recevez le meilleur de Business Insider dans votre boîte de réception chaque matin. S’inscrire

Les responsables gouvernementaux ont renforcé les concurrents de Musk dans le but de réduire leur dépendance à l’égard de ses entreprises, selon le rapport du Post. Cela inclut le financement de concurrents de Space X, comme Le Starliner de Boeingencourageant davantage de constructeurs de véhicules électriques à concurrencer Tesla et envisageant de remplacer Starlink en Ukraine.

“Il n’y a pas que SpaceX. Il y a d’autres entités avec lesquelles nous pouvons certainement nous associer lorsqu’il s’agit de fournir à l’Ukraine ce dont elle a besoin sur le champ de bataille”, a déclaré un Le secrétaire de presse du Pentagone a déclaré le 14 octobre.

Le rapport du Post note cependant qu’il existe toujours un grand intérêt de la part du gouvernement américain pour travailler avec Musc.

“Une chose est claire : Musk pense qu’il sait mieux faire et qu’il fera ce qu’il veut – et cela peut être bon et cela peut être mauvais”, a déclaré un membre du Congrès au Post.

Un représentant de Musk n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.