En tant qu’étudiante de premier cycle à l’Université de l’Ohio, Claire Geary a été talentueuse à l’antenne pour ESPN3 de l’Université de l’Ohio, coordinatrice en chef de la diffusion à Ohio Athletics et journaliste sportive au lycée pour WOUB Public Media. De plus, elle a reçu le prix d’entrepreneuriat exceptionnel de la EW Scripps School of Journalism. Après avoir obtenu son diplôme, elle a accepté un poste de productrice de contenu numérique pour WEWS-News 5 à Cleveland. Mais son parcours dans l’industrie de la diffusion sportive a commencé bien avant son arrivée à Athens, Ohio.

Elle a grandi en jouant au softball à Avon Lake, Ohio, mais a trouvé sa passion sur le terrain de football en tant qu’annonceur public pour l’équipe de jeunes tacles de son frère, entraînée par son père. Ces premières expériences ont favorisé un lien avec le sport, mais lui ont également fait comprendre qu’elle souhaitait explorer son succès en marge plutôt que sur le terrain.

Aujourd’hui, Geary est la nouvelle productrice coordinatrice d’Elon Sports Vision, un rôle qui lui permet de s’appuyer sur sa vaste expérience dans la diffusion sportive et les compétences qu’elle a acquises à l’antenne et sur le terrain.

En tant que producteur coordinateur, Geary supervise la formation, le mentorat et la planification de plus de 60 étudiants employés, qui servent de personnel de production pour les émissions d’Elon Athletics. Les étudiants travaillent comme caméramans, opérateurs graphiques, rediffuseurs, audio, talents à l’antenne, opérateurs secondaires et bien plus encore. Leur travail contribue à créer le contenu sportif dont bénéficie la communauté Elon, et le soutien de Geary aide leurs émissions à devenir une réalité.

« Je ne suis que le capitaine du navire, je conduis le bateau à travers les eaux pour atteindre la prochaine destination, ce qui est la fin du jeu. » dit Geary.

La passion de Geary pour la diffusion sportive s’est développée au lycée lorsqu’elle a été présentatrice offrant des commentaires play-by-play et couleur pour l’équipe féminine de basket-ball du Lorain County Community College. Elle a ensuite obtenu une spécialisation en journalisme et une mineure en gestion du sport à la EW Scripps School of Journalism de l’Université de l’Ohio.

« L’aspect académique des choses à l’université est très historique et motivé par l’éthique », a déclaré Geary. « Donc, je savais que je recevais une excellente éducation dès le début. »

Les études de Geary à l’OU ont servi de premier tremplin vers la réalisation de son objectif ultime : devenir une animatrice sportive. Elle a déclaré que son poste chez Elon Sports Vision la faisait avancer plus loin dans le cheminement de carrière qu’elle avait choisi.

« Je postulais à des emplois en dehors de l’Ohio pour sortir, explorer, faire quelque chose de différent et être dans une nouvelle partie du monde », a déclaré Geary. « Mais en fin de compte, il s’agissait de savoir qui allait me valoriser en tant qu’employé et en tant que personne. »

Dans son rôle de productrice coordinatrice, elle relève à la fois d’Elon Athletics et de l’École des communications, travaillant en tête-à-tête avec les étudiants sur leur production de contenu.

« Chaque jour est différent, ce qui est génial », a déclaré Geary. « Mais en fin de compte, tout entoure l’étudiant. »

Le nouveau rôle de Geary lui a permis de se sentir plus en confiance pour saisir de nouvelles opportunités pour l’aider à faire progresser ses propres objectifs de carrière dans la diffusion sportive. En plus de ses responsabilités chez Elon, elle travaille en tant que pigiste pour l’UNC-Greensboro sur ses émissions de volley-ball. Elle continue également à travailler dans le contenu numérique. Et Geary est indépendant pour Golf Space Collective, une société de marketing numérique spécifique aux clients de l’industrie du golf.

«Je travaille toujours activement dans l’industrie.» dit Geary. « Peu importe à quoi cela ressemble, cela me rapproche toujours de l’objectif final. Ce n’est tout simplement pas un chemin linéaire.

Geary a déclaré que son intérêt pour la retransmission sportive découle de la passion qu’elle voit chez les étudiants-athlètes, soulignant que son travail dans le football au lycée a été particulièrement gratifiant.

« Il ne s’agit pas pour eux de devenir professionnels ou semi-professionnels », a déclaré Geary à propos de son travail dans les programmes de football des écoles secondaires. « C’est tout simplement une véritable passion d’étudiant-athlète. »

C’est une passion similaire que Geary ressent depuis qu’elle soutient l’équipe de jeunes tacles de son père, et cela continue d’inspirer son travail chez Elon.