« Elon n’est pas sérieux »: la bataille des milliardaires est interdite alors que Mark Zuckerberg jette de l’ombre sur Musk

Mark Zuckerberg a dénoncé la réticence d’Elon Musk à s’engager dans un combat.

Les deux devaient avoir un match en cage, ce qui pourrait être un événement caritatif.

Le fondateur de Facebook a déclaré qu’il était temps de quitter le combat en raison du non-engagement de Musk.

Mark Zuckerberg a appelé Elon Musk pour son manque d’engagement dans leur combat potentiel en cage. Zuckerberg a publié le Fils que Musk n’était pas sérieux au sujet du combat, ce qui, selon Zuckerberg, pourrait être un événement caritatif.

Les deux hommes ont annoncé un possible combat depuis juin, Musk ayant publié plusieurs publications sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) à propos de l’événement potentiel, selon Nouvelles de la BNC. Musk a apparemment lancé l’idée d’un combat.

EN SAVOIR PLUS | Meta vs Twitter : Mark Zuckerberg et Elon Musk veulent se battre dans un « match en cage »

« Je pense que nous pouvons tous convenir qu’Elon n’est pas sérieux, et il est temps de passer à autre chose. J’ai proposé un vrai rendez-vous », a déclaré Zuckerberg dimanche.

Zuckerberg a déclaré que Dana White, le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), avait proposé de faire de leur match un événement caritatif sérieux.

Zuckerberg a poursuivi :

« Elon ne confirme pas de rendez-vous, puis dit qu’il a besoin d’une intervention chirurgicale, et demande maintenant de faire un tour d’entraînement dans mon jardin à la place. Si Elon devient sérieux au sujet d’un vrai rendez-vous et d’un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux.

Musk n’a pas encore répondu au message de Zuckerberg et a fait référence au combat pour la dernière fois le 12 août.

Musk avait précédemment déclaré le 11 août que le combat ne se ferait pas avec l’UFC mais avec ses fondations et celles de Zuckerberg. L’endroit qu’il a mentionné était quelque part en Italie, les bénéfices allant aux vétérans et aux hôpitaux pédiatriques.

En juillet, Zuckerberg a été promu ceinture bleue dans le Jiu-Jitsu brésilien, le deuxième rang dans l’art martial. Le joueur de 39 ans a également remporté l’or et l’argent lors de son premier tournoi de Jiu-Jitsu, selon CNN.

Musk s’est entraîné avec le podcasteur et ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien Lex Fridman en préparation du combat.