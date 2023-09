Elon Musk X poursuit la Californie pour un projet de loi sur la modération du contenu

Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla et propriétaire de Twitter, lors de la conférence Viva Technology à Paris, France, le 16 juin 2023.

La plateforme de médias sociaux du milliardaire Elon Musk a mené discrètement une campagne de lobbying pour faire dérailler un projet de loi sur la modération du contenu en ligne en Californie et poursuit désormais l’État, alléguant des violations du premier amendement, selon des rapports de divulgation et des personnes proches du dossier.

Musk a pris le contrôle de X Corp., connue à l’époque sous le nom de Twitter, en octobre dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 40 milliards de dollars. Dans les mois qui ont précédé l’achat de Musk, des lobbyistes de Twitter ont rencontré en privé des législateurs d’État, dont le député démocrate Jesse Gabriel, qui a rédigé le projet de loi original, pour exprimer leurs préoccupations concernant le projet de loi, selon les archives et une récente interview avec l’auteur du projet de loi.

« Ont-ils [the company] partagez-vous des inquiétudes à ce sujet ? 100%. Mais le ton et la teneur du procès étaient très différents. Ils avaient certainement des inquiétudes, mais ils ont également partagé leurs points de vue sur la manière de rendre la législation plus applicable », a déclaré Gabriel.

Gabriel a déclaré que le changement de tactique de l’entreprise se résume à une seule raison : l’achat de Musk. « Ce qui est intéressant pour moi, c’est ce qui a changé : l’acquisition de l’entreprise et la nouvelle direction », a déclaré Gabriel.

Un ancien responsable de Twitter a déclaré à CNBC que la décision de Musk de se tourner vers les tribunaux pour mener ce qu’il considère comme des batailles liées au Premier Amendement pourrait être le début d’une tendance dans laquelle le géant des médias sociaux se tourne vers le système juridique pour lutter contre une législation qui ne lui plaît pas.. Cette personne a refusé d’être nommée afin de s’exprimer librement et d’éviter des représailles de la part d’Elon Musk ou d’autres dirigeants de X.

Le projet de loi californien, signé promulguée l’année dernière par le gouverneur Gavin Newsom, oblige les sociétés de médias sociaux à publier leurs politiques de modération de contenu et à soumettre un rapport à l’État deux fois par an sur la manière dont leurs règles de contenu traitent les discours de haine, le racisme, la désinformation et le harcèlement. X poursuit la Californie, alléguant que la loi viole les droits du premier amendement. L’État a dit il examine la plainte et prévoit de répondre devant le tribunal.

La décision de X de passer du lobbying auprès des décideurs politiques à la poursuite en justice de l’État constitue un changement notable pour l’entreprise. Avant l’acquisition de Musk, Twitter n’était pas connu pour dépenser des millions de dollars pour influencer les législateurs, ni pour recourir à des contestations judiciaires agressives pour s’opposer de manière agressive à certaines lois, selon des dossiers de lobbying, une recherche dans les archives judiciaires et des personnes informées sur le sujet.

Twitter, avant le changement de nom en X plus tôt cette année, n’a jamais figuré au premier rang des dépenses de lobbying des Big Tech, selon les rapports de divulgation.

Cette année, cependant, X a dépensé plus de 500 000 $ au total en lobbying fédéral et étatique, selon les données de l’organisation non partisane OpenSecrets. Ils ont dépensé plus de 80 000 $ en lobbying auprès des législateurs de l’État de Californie depuis 2021, en se concentrant en partie sur le projet de loi de Gabriel, selon les archives publiques.

Une recherche dans la base de données de la Cour fédérale montre que la société de médias sociaux n’a jamais été un plaignant contestant les lois de l’État dans les années précédant le récent procès contre la Californie.