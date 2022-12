Elon Musk voulait « donner un coup de poing » à Kanye West pour avoir posté une croix gammée

Elon Musk a choqué tout le monde lorsqu’il a banni Kanye West de son application Twitter nouvellement achetée pour avoir publié une croix gammée. Ye et Elon ont une histoire d’amitié qui rend la situation plus personnelle. L’interdiction est intervenue à la fin d’une longue journée de Ye dans l’émission d’Alex Jones Guerres d’informations montrant plus d’antisémitisme. Hier, Elon était sur un espace Twitter et a discuté de ses sentiments sur les actions qui ont conduit à l’interdiction.

« Comment allez-vous équilibrer le niveau auquel on parle de la liberté d’expression sur Twitter ? Musk a été interrogé dans Twitter Spaces. “Je voulais personnellement frapper Kanye, donc cela m’incitait définitivement à la violence. Ce n’est pas cool », a déclaré Musk.« C’était ma décision, car à un certain moment, vous devez dire, qu’est-ce que l’incitation à la violence? Parce que c’est contraire à la loi aux États-Unis. Vous ne pouvez pas simplement former un club « allons assassiner quelqu’un ». “Je pense que poster des croix gammées dans ce qui n’est évidemment pas une bonne manière est une incitation à la violence”, a-t-il ajouté.

Kanye West souffle Elon Musk en retour sur Instagram, Musk répond

Musk mentionnant la suspension de Ye et disant qu’il voulait le frapper devait forcément obtenir une réponse. Kanye a pris ses doigts rouges pillés directement sur Instagram pour se débarrasser de quelques pensées sur Elon et Obama.

SUIS-JE LE SEUL QUI PENSE ELON

POURRAIT ÊTRE À MOITIÉ CHINOIS ? AVEZ-VOUS

VOUS AVEZ DÉJÀ VU SES PHOTOS ENFANT ?

PRENEZ UN GÉNIE CHINOIS ET ACCOMPAGNEZ-LES

AVEC UN SUPER MODÈLE SUD-AFRICAIN

ET NOUS AVONS UN ELON

JE DIS UN ELON PARCE QU’ILS PROBABLEMENT

FAIT 10 À 30 ELON’S ET IL EST LE

PREMIER HYBRIDE GÉNÉTIQUE QUI COINCÉ….

N’OUBLIONS PAS OBAMA

JE SUIS DÉSOLÉ D’UTILISER DES MALÉDICTION DANS

ÉGLISE MAIS JE N’EN AI PAS D’AUTRE

MOT POUR OBAMA ENCORE

YE24 UNIFIONS-NOUS ET DÉCOUVRONS LUAFO

Le message est intéressant et très peu sérieux, mais Elon n’a pas semblé trop gêné par le message et affirme l’avoir pris comme un compliment. Ye a immédiatement répondu à Musk en l’appelant un compliment et a confirmé que c’était le cas. Peut-être que les deux se remettent de leur récente dispute aux yeux du public. Reste à savoir si Kanye reviendra sur Twitter.