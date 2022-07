Elon Musk voulait connaître ses jeux préférés, Twitter livré

Le milliardaire Elon Musk veut en savoir plus sur le favori d’Internet et c’est peut-être pour une nouvelle fonctionnalité Tesla. “Quels jeux vidéo avez-vous le plus apprécié au cours de la dernière année ou deux ?” le PDG de Tesla a tweeté lundi au milieu du projet de la société de faire passer sa fonctionnalité de jeu au niveau supérieur. Musk avait précédemment révélé que le projet du constructeur automobile d’intégrer Valve’s Steam, un magasin de jeux vidéo en ligne et une plate-forme de distribution, progressait et que la première démo devrait sortir le mois prochain en août.

Outre les réponses légitimes, il y avait aussi des réponses amusantes et ironiques auxquelles Twitter a répondu.

Quels jeux vidéo avez-vous le plus apprécié au cours des deux dernières années ? – Elon Musk (@elonmusk) 25 juillet 2022

J’aime vraiment jouer à COD Appel de Dogecoin —Matt Wallace (@MattWallace888) 25 juillet 2022

Le jeu vidéo que j’aime le plus est celui que j’appelle “Abolir les milliardaires et syndiquer Tesla” – Adam Currie (@Adam_Currie_NZ) 25 juillet 2022

Frère j’ai entendu dire que ce jeu ne te donne qu’une seule vie – Le Père Noël décide (@SantaDecides) 25 juillet 2022

Twitter est amusant. As-tu joué? — Cozomo de Médicis (@CozomoMedici) 25 juillet 2022

L’intégration de Valve’s Steam dans les voitures Tesla fait partie du plan du constructeur automobile d’investir massivement dans les systèmes de divertissement embarqués.

Musk, avant de s’engager sur la voie de l’entrepreneuriat avec la société de logiciels Zip2 en 1995, avait également travaillé dans une société de jeux vidéo en Californie.

Pendant ce temps, le PDG de Tesla a fait la une de sa prétendue liaison avec Nicole Shanahan, l’ex-épouse du co-fondateur de Google, Sergey Brin. Selon un rapport du Wall Street Journal, l’affaire était l’une des principales raisons pour lesquelles Brin et Shanahan ont demandé le divorce plus tôt cette année. Les rapports ont ajouté que le PDG de Tesla “s’est mis à genoux” devant Brin implorant pardon.

Bien que Brin ait reconnu ses excuses, il ne parle pas régulièrement à Musk.

Le PDG de Tesla, cependant, a nié le rapport et l’a qualifié de “total bs”. Musk a ajouté que Brin et lui étaient amis et étaient ensemble à une fête hier soir. “C’est total bs. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique », a-t-il tweeté.

C’est bs total. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique. – Elon Musk (@elonmusk) 25 juillet 2022

Les deux étaient des amis proches depuis plusieurs années et Brin avait même prêté 500 000 $ à Musk pour Tesla pendant la crise financière de 2008 pour aider le constructeur de voitures électriques alors qu’il avait du mal à augmenter sa production. Musk a offert le tout premier véhicule utilitaire sport tout électrique de Tesla à Brin en 2015.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici